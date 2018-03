Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, si-a exprimat increderea fata de angajamentul regimului nord-coreean de a renunta la programul nuclear, spunand ca liderul de la Phenian "si-a dat cuvantul" pentru detensionarea situatiei din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul CBS News.

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, a sosit joi in Suedia, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, transmite AFP. Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Intrebata intr-o conferinta de presa cu privire la acest succes diplomatic al administratiei americane, Maja Kocijancic a salutat "recentele evolutii pozitive" in relatiile dintre cele doua Corei."Faptul ca presedintele (Donald) Trump este pregatit sa accepte invitatia lui Kim Jong-un la…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in este de parere ca potentiala intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea conduce la denuclearizarea Coreei de Nord, a declarat Kim Eui-kyeom, purtator de cuvant al Presedintiei de la Seul.

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a fost decorat de seful statului sud-coreean, Moon Jae-in, cu cea mai inalta distinctie a acestei tari in domeniul sportului, Cheongryong Medal ("Dragonul albastru"), pentru meritele sale in desfasurarea cu succes a Jocurilor Olimpice…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- SUA impun noi sancțiuni Coreei de Nord, dupa asasinarea fratelui lui Kim Jong-un. Departamentul de Stat american a anunțat, marți, ca SUA au dovada folosirii de agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong-un. Astfel, Washingtonul a decis impunerea de noi masuri…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Kim Yong Chol, un important lider militar de la Phenian, despre care se crede ca ar fi ordonat scufundarea unei corvete sud-coreene in 2010, va conduce delegatia Coreei de Nord la festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului France 24.

- Ministerul sud-coreean de Externe a anuntat, miercuri, ca dialogul inter-coreean si stabilirea unui canal de comunicare intre SUA si Coreea de Nord reprezinta "pilonii majori" pentru denucleanizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la…

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Vicepreședintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informațiilor agenției de știri Yonhap. Jocurile Olimpice de iarna 2018. Pence și Kim ar fi urmat sa fie oaspeții…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu delegatia la nivel inalt a Coreei de Nord trimisa la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, a anuntat joi biroul prezidential de la Seul, citat de Yonhap si Kyodo. Presedintele sud-coreean si delegatia nord-coreeana vor…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, se va intalni sambata cu sora lui Kim Jong-un si cu delegatia de oficiali nord-coreeni care va efectua o vizita oficiala in Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, relateaza The Associated Press. Purtatorul de cuvant…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Regimul de la Phenian a cerut, marti, Coreei de Sud sa renunte in totalitate la exercitiile militare pe care le desfasoara in mod regulat cu SUA, sustinand ca simpla amanare a acestora nu inseamna eliminarea pericolului de razboi din regiune, relateaza agentia Yonhap.

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap.Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, vineri, ca actiunea militara ramâne o optiune în cazul în care eforturile diplomatice nu vor duce la denuclearizarea completa a Peninsulei Coreea, relateaza site-ul agentiei Yonhap. În cadrul unui interviu…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat joi ca tara sa va mentine o stransa coordonare cu SUA privind dialogul cu Coreea de Nord si a reafirmat ca discutiile inter-coreene nu vor fi separate de eforturile pentru denuclearizarea regiunii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Coreea de Nord a respins, miercuri, acuzatiile din partea Statelor Unite potrivit carora ar dezvolta arme biologice, replicand ca este vorba despre o tactica a Washingtonului pentru a denigra regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Potrivit strategiei nationale de securitate…