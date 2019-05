Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalisti proeminenti de la principalul cotidian de afaceri rusesc, Kommersant, spun ca au fost siliti sa-si dea demisiile din cauza unui articol care prezicea demisia presedintei camerei superioare a parlamentului rus. Maxim Ivanov si Ivan Safronov, de la sectia politica, au scris luni pe Facebook…

- “Dialogul surzilor” al blocului ACUM cu cei de la PSRM este tratat ironic, pe Facebook, de fostul deputat Stefan Secareanu. În opinia lui Secareanu, cei de la PAS-PPDA dau dovada de lacomie si lipsa de tact politic. “Jale mare ACUM: PSRM-ul le-a fluturat din…

- "Asociatia are in vedere in principal masurile ce vor fi intreprinse pentru modificarea OUG 114/2018 referitoare la Pilonul 2 in vederea relaxarii cerintelor de capital suplimentar, masuri promise de autoritati inca de la finalul lunii martie. Asociatia Participantilor sugereaza Guvernului constituirea…

- Consiliul de Securitate al ONU se reuneste miercuri intr-o sesiune de urgenta, cu usile inchise, pentru a discuta despre criza din Libia, unde continua sa aiba loc confruntari armate intre cele doua tabere rivale la sud de capitala Tripoli, au anuntat marti surse diplomatice de la New York, citate…

- Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat joi în unanimitate o rezoluție la propunerea Franței prin care finanțarea terorismului este condamnata ca fiind o crima deosebit de grava, informeaza DW. Rezoluția constrângatoare, redactata sub auspiciile…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat faptul ca PSD nu a vrut sa modifice legea bugetului de stat pe 2019, spunand ca social democratii au alocat doar o zi pentru reexaminare si au trimis proiectul la Cotroceni nemodificat, potrivit Mediafax. „PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii.…

- Presedintia romana a Consiliului UE a reusit sa convinga atat statele membre, cat si Parlamentul si Comisia Europeana ca este nevoie de carti de identitate uniforme si cu masuri de securitate suplimentare, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. "Cartile de identitate…