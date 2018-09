Consilieră Trump, acuzații grave: "Am fost agresată. Să fie…

'Am multa compasiune pentru victimele agresiunilor sexuale, hartuirilor sexuale si violurilor. Eu insumi am fost agresata sexual', a spus Conway intr-un interviu acordat jurnalistului Jake Tapper, care a parut vizibil surprins de aceasta declaratie.

Fosta sefa de campanie a lui Trump, Kellyanne Conway a cerut in acest context sa se inceteze politizarea relatarilor despre agresiunile sexuale, referire la cazul judecatorului Brett Kavanaugh, pe care Christine Blasey Ford il acuza ca, cu 36 de ani in urma, pe vremea cand ei erau liceeni, ar fi incercat sa o violeze in timpul unei petreceri…