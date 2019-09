Madalina Dobrovolschi a fost numita, pe 1 septembrie 2016, purtator de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, avand functie de consilier de stat la Administratia prezidentiala. Fosta prezentatoare de televiziune, cunoscuta dupa numele de fata, Puscalau, este maritata cu pilotul TAROM Emil Dobrovolschi.

Din ultima declaratie de avere, depusa de Madalina in iunie 2019, reiese ca detine, impreuna cu sotul, doua terenuri intravilane la Buftea, dar si o casa de locuit, cumparata in 2018, cu o suprafata de 350 de metri patrati. In februarie 2019, Dobrovolschi a vandut un apartament cu 75.000…