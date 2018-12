Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu legea par sa nu se mai incheie pentru soțul Nicoletei Guța. Ionica Bangala a fost amendat de doua ori in aceeași zi și a facut contestație in instanța, insa tribunalul i-a respins cererile. In luna aprilie a anului trecut, Ionica Bangala a primit o amenda dubla din partea Poliției rutiere:…

- Un director din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a dat in judecat un asistat social, fost rezident al centrului pe care il conduce, acuzandu-l ca i-a adus prejudicii de imagine prin intermediul postarilor pe retelele de socializare.

- Ioan Lazar, liderul ALDE Alba, a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa, ca Ovidiu Jidveian și-a dat demisia de onoare din ALDE, dar și din funcția de consilier local. „Am mizat pe onoarea lui Jideveian, dansul provine dintr-o familie de onoare. A avut motivele lui personale, pe care are…

- Mircea Badea a reacționat dur la vestea ca instanța il obliga sa achite 25.000 de lei daune morale scriitorului Florin Toma, pe care l-ar fi denigrat in cadrul unei emisiuni TV.„Onorata instanța, astazi (n.r. - marți), una dintre onoratele instanțe din Romania, a stabilit ca i-am facut nasoale…

- Realizatorul TV Mircea Badea și postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentințe judecatorești definitive. Iar reacția lui Micrea Badea nu a intarziat sa apara. Totul a pornit dupa ce Mircea Badea l-a jignit pe scriitor intr-una…

- Realizatorul TV Mircea Badea si postul Antena3 trebuie sa plateasca daune morale in valoare de 25.000 de lei scriitorului Florin Toma, potrivit unei sentinte judecatoresti definitive. Motivul: Badea l-a jignit dur pe scriitor, intr-o maniera care a depasit sfera pamfletului. Citeste mai mult: adev.ro/pgolz4

- Totul a pornit dupa ce Mircea Badea l-a jignit pe scriitor, iar acesta a decis sa il actioneze in instanta pe realizatorul TV. "Decizia a fost data luna trecuta de Tribunalul Bucuresti. Practic, magistratii au mentinut o decizie similara data de Judecatoria Sectorului 1. "Respinge apelul ca nefondat.…

- Un barbat din comuna Mogoș a decedat, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce a fost lovit de un tren marfar, in apropiere de localitatea Cristeștii Ciceului, județul Bistrița. „Pe raza localitații Cristeștii Ciceului, trenul marfar 83282Z, care circula pe ruta Dej-Beclean pe Someș, a surprins in…