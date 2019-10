Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Consilierul local Trif Florin, din Pianu, gasit in incompatibilitate de Agenția Naționala de Integritate TRIF FLORIN, Consilier Local in cadrul Consiliului Local al Comunei Pianu, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate. Acesta a participat la deliberarea și adoptarea…

- Un consilier local din comuna Pianu, Trif Florin, a fost descoperit de Agenția Naționala de Integritate, ca fiind in confilict de interese cand a votat o hotarare de Consiliu Local, prin care s-a aprobat organigrama Ocolului Silvic Valea Pianului, acesta fiind și angajat al Ocolului. Potrivit ANI,…

- Fostul consilier personal din Ministerul Dezvoltarii in cazul caruia Agenția Naționala de Integritate a sesizat procurorii DNA este preot in Tulcea. ANI susține ca sunt indicii care arata ca acesta ar fi savarșit mai multe fapte de corupție, intre care și falsul in declarații, conform Mediafax.Madalin…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Direcția Naționala Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre ISCRU MADALIN-ADRIAN, fost consilier personal la Cabinetul Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice…

- Ziarul Unirea In 27 august, Ședința a Consiliului Județean Alba: Documentatii pentru drumuri și modificarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, pe ordinea de zi Consiliul Judetean Alba este convocat in sedinta „ordinara”, in ziua de 27 august 2019, de…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 4 aleși locali. Unul dintre cei vizați de ANI este fostul viceprimar al municipiului Deva, Razvan Mareș. Potrivit ANI, acesta s-a aflat in conflict de interese administrativ.…

- Prin intermediul sistemului PREVENT, Agentia Nationala de Integritate a emis, in perioada aprilie – iunie 2019, 9 avertismente de integritate pentru potentiale conflicte de interese in proceduri de achizitie publica in valoare totala 433,6 milioane lei (aprox. 91,6 milioane euro). In perioada…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa in cazul a trei alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Neag Florin, consilier judetean de Sibiu, se afla in incompatibilitate, deoarece incepand cu data de 10 iunie 2017…