- Reprezentanții Universitații de Vest din Timișoara reacționeaza vizavi de decizia de miercuri a consilierilor județeni, prin votul carora a picat proiectul referitor la regulamentul de inchiriere și de dare in folosința gratuita a terenului Aerodromului Cioca. Prin acest vot, liderii CJT afirma ca nu…

- Consilierii județeni din Timiș au respins astazi un proiect de hotarare care prevedea votarea regulamentului privind modul de utilizare a terenului și infrastructurii de pe Aerodromul Cioca, situat pe Calea Torontalului. Președintele Consiliului Județean, Calin Dobra, se declara dezamagit de respingerea…

In punctul de trecere a frontierei Cenad, județul Timiș, s-a prezentat la controlul de frontiera, pentru a intra in Romania, un cetațean roman, in varsta

A crezut ca a dat lovitura, insa a fost prins la o luna dupa furtul pe care l-a comis. Este vorba de un tanar in varsta de 24 de ani, care a fost depistat dupa un furt pe care l-a comis in Timiș și a fost trimis dupa gratii. Individul este banuit ca in perioada ...

- Nistor Geana, și-a pierdut calitatea de consilier județean in Timiș in luna ianuarie 2019, cand, conform deciziei colegilor sai, a devenit fost membru al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE). Lui Geana i-a fost retras sprijinul politic, iar Prefectura i-a invalidat,…

- Transportul rutier judetean de calatori iese din sfera serviciilor publice si trece ca transport comercial, insa drepturile elevilor si ale studentilor nu vor fi afectate in ceea ce priveste reducerile si compensatiile, potrivit unui proiect OUG. „Prin aceasta ordonanta de urgenta se propune eliminarea…

- Tupeu pentru un cetațean indian, care a incercat sa intre ilegal in Romania, calatorind dinspre Serbia. Barbatul in varsta de 30 de ani le-a prezentat oamenilor legii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravița un permis de ședere fals. Indianul pretindea ca este polonez, atunci cand…

- Un proiect de lege va fi depus in Parlament pana in martie, astfel incat tinerii sa primeasca un voucher pentru cultura in momentul in care implinesc 18 ani, a carui valoare va fi intre 1.000 și 2.000 de lei, anunța Marian Cucșa, deputat ALDE de Timiș, citat de Mediafax.