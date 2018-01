Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu atrage atenția asupra faptului ca Bucureștiul a ramas de trei zile fara contract pentru gestionarea iluminatului public. Asta dupa ce contractul cu firma Luxten a expirat iar compania creata de Primarul General pentru acest scop nu a fost inca licențiata. Consilierul…

- 2017 a fost un an al multor descoperi stiintifice, care, la un moment dat, ne pot salva sau ne pot imbunatati calitatea vietii considerabil. Multumita internetului, stiinta a devenit un punct de interes pentru milioane de oameni din intreaga lume. In fiecare an, compania de analiza Altmetric…

- Ministerul Economiei a anuntat, joi seara, pe pagina oficiala de Facebook, ca Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului dedicata industriei de aparare. Marius Ioana a detinut mai multe functii de conducere in industria de aparare, la Romarm sau la filiale…

- Un consilier local din Targu-Mureș publica pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un contract pe care primaria l-ar fi incheiat cu firma care o reprezinta pe cantareața Andra, pentru o prestație susținuta de aceasta in luna martie 2017.

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Handbalul romanesc, in special cel masculin, traieste un adevarat calvar in ultima vreme. Dincolo de scandalurile la tot pasul din Liga Nationala, provocate de numeroasele arbitraje jenante, dincolo de situatia primei reprezentative care nu mai prinde turnee finale, si la nivel de copii si juniori…

- Suedia si Danemarca sunt celelalte doua nationale de pe partea superioara a tabloului Campionatului Mondial de handbal feminin care s-au calificat in sferturile competitiei. Suedia a invins Slovenia cu 33-21, in timp ce Danemarca a eliminat gazdele intrecerii, Germania, cu 21-17. Cele doua echipe…

- Franta si Muntenegru sunt primele doua echipe calificate in sferturile de finala la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Ambele nationale au castigat fara probleme meciurile din optimi. In prima ”optime” disputata la Leipzig, unde este cantonata si nationala Romaniei, Franta…

- Nu ai voie sa spui nimanui nimic despre slujba ta. Nu ai voie sa le spui oamenii din afara familiei la ce lucrezi", continua el. Spre deosebire de Google sau Facebook care intervieveaza oamenii apoi le gasesc anumite posturi, Compania californiana intervieaza oamenii pentru roluri specifice,…

- Superland Brașov, cel mai mare parc de distracții pentru copii din Europa, se pregatește de deschidere, la mijlocul lunii decembrie. Compania a anunțat ca pune la dispoziție 2.000 de carduri de acces pentru cei care se inregistreaza pe site-ul parcului de distracții. „Numaratoarea inversa a inceput!…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marti, contractul de proiectare si executie pentru varianta de ocolire a orasului Comarnic. Drumul are rolul de a descongestiona traficul de Valea Prahovei. Contractul a fost incheiat de CNAIR cu Asocierea Next…

- Nici nu au fost montate si aprinse bine, ca o parte din beculetele si ornamentele de Craciun au fost deja furate! Primaria Municipiului Pitești face apel catre cetațeni pentru ca, in virtutea spiritului civic, sa sesizeze organele abilitate in cazul in care observa intenții de vandalizare a instalațiilor…

- Cristian Duica a fost audiat, luni, in calitate de martor in dosarul Teldrum, informeaza Digi 24.Acesta a detinut functii de conducere in cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale, printre care cele de director general si de director general adjunct responsabil cu intretinerea. Anterior…

- Facebook creeaza un instrument online care sa permita utilizatorilor sa afle daca au fost expusi la dezinformarea ruseasca in timpul alegerilor prezidentiale americane din 2016. Compania a anuntat ca e posibil ca aproape 150 de milioane de utilizatori Facebook si Instagram sa fi fost afectati de campania…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, ieri, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe. „Sa fie foarte clar. Romani, vi se pregateste o noua taxa pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum ( de aceea se tot amana bugetul pentru 2018). Cum se va numi noua taxa,…

- In ciuda vremii mohorate, mii de pitesteni au iesit din casa ieri pentru a urmari manifestarile oficiale organizate cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Seara, o multime de oameni s-a strans in fata Primariei Pitesti pentru a urmari spectacolul trupei Carla s Dreams si pe cel aprinderii iluminatului…

- Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorge Haiduc, zeci de turistii au ramas blocati in zona Sfinxului, din Muntii Bucegi, din cauza viscolului, unii dintre ei fiind neechipati. “Este viscol puternic, ceata, zapada este mare. Unii sunt in adidasi, imbracati subtire. Sunt multi. Au venit…

- Stire in curs de actualizare Citeste si: Cum va fi vremea de 1 Decembrie Citeste si: Prognoza meteo in Capitala. Cum va arata vremea de Craciun, in ianuarie si in februarie Citeste si: Printul Harry se casatoreste cu actrita americana Meghan Markle / Anuntul facut de Palatul Kensington | FOTO,…

- Cand se pun bazele unei afaceri, unul dintre primele lucruri pe care un antreprenor trebuie sa le ia in considerare este modul in care se va tine evidenta financiara. Legea cere ca orice companie sa aiba un serviciu de contabilitate bine stabilit deci, intr-un fel sau altul, acest aspect trebuie rezolvat.…

- Alexandra Lancrajan e noua vedeta a DNA! Procuroarea a ajuns sa fie extrem de cunoscuta in numai 4 zile, dupa ce l-a pus sub urmarire penala, pentru fapte de corupție, pe al treilea om in stat, Liviu Dragnea.Despre procuroarea DNA au aparut tot felul de informații, adevarate sau false, dar…

- Salariile celor peste 25.000 de angajati ai Postei Romana nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, anunta compania prin intermediul unui comunicat de presa. 0 0 0 0 0 0 “Am luat decizia…

- Ericsson a fost ales de catre RCS & RDS pentru modernizarea retelei sale mobile din Romania, oferindu-le, astfel, abonatilor din tara posibilitatea de a beneficia de servicii imbunatatite de broadband mobil. 0 0 0 0 0 0 Implementarea proiectului va incepe din luna decembrie si va…

- Ambasada si celelalte reprezentante ale Statelor Unite din Rusia vor fi pazite de firma fondata de un fost general KGB, care a lucrat alaturi de Vladimir Putin. Compania a primit un contract de aproape 3 milioane de dolari din partea Departamentului de Stat. Oficialii americani au sustinut ca a fost…

- Trei zboruri TAROM vor inregistra, vineri, intarzieri cuprinse intre 45 de minute si o ora si 45 de minute in urma reprogramarii, din motive tehnice, a cursei Bruxelles - Bucuresti, informeaza compania pe propria pagina de Internet. "Compania TAROM informeaza ca aeronava programata sa opereze…

- Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a linisti ingrijorarile angajatilor si familiilor acestora, ca nu vor avea de suferit in urma modificarii prevederilor Codului fiscal in ce priveste contributiile sociale.

- „Conducerea metroului nu a cheltuit, anul trecut, banii pe care i-a avut pentru investitii si reparatii. Vorbim de bani pentru intretinerea curenta, periodica, care trebuie facuta si conducerea metroului nu a dat bani pentru reparatii. Executia bugetara pe acest an este la fel de slaba. De asemenea,…

- „Demersul se adreseaza actorilor educationali din invatamantul primar, gimnazial si liceal si presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate in functie de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi si parinti. Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordari…

- Compania scandinava urmareste sa stranga suficiente date pentru a lua apoi masuri prin care sa isi scada considerabil costurile, prin estimarea corecta a combustibilului necesar pentru zboruri. Pana acum, Finnair, la fel ca alte companii aeriene, se baza pe estimarile de greutate oferite de Agentia…

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, omul care l-a salvat, in 2012, pe Traian Basescu, de rezultatul referendumului de demitere al acestuia din scaunul de la Cotroceni, a intrat puternic in afaceri, la Bistrița, scrie Jurnalul National . Conform sursei citate, la sfarșitul…

- Aplicațiile de dating Tinder și OKCupid pot fi sparte de hackeri, iar infractorii cibernetici pot avea acces la fotografiile sau mesajele trimise, ba chiar și la conturi, arata un studiu realizat de catre producatorul rus de antiviruși Kaspersky. Compania a analizat 9 dintre cele mai cunoscut aplicații…

- Suspectii fac parte dintr-o celula terorista cu legaturi cu Stat Islamic, care era activa in opt orase din Maroc, au transmis autoritatile. Unul din cei sase suspecti era expert in explozibili. Alti unsprezece militanti din cadrul celulei au fost arestati anterior. Autoritatile marocane…

- „Decizia finala a fost luata ca urmare a discutiilor purtate de ministrul Ilan Laufer cu reprezentantii Calsonic Kansei, cu ocazia vizitei din luna septembrie in Japonia si a fost comunicata printr-o scrisoare oficiala a directorului de operatiuni pentru Romania, Hiroyuki Horii”, se arata in comunicatul…

- Inspectorul scolar general al ISJ Olt, Adrian Barbulete, a declarat ca a trimis o echipa la Gradinita Cucuieti din comuna Verguleasa pentru a verifica presupusele abateri imputate educatoarei de catre parinti. ”Este vorba despre o mama care a reclamat ca o educatoare nu-i supravegheaza foarte…

- România nu este în postura de a-și permite sa piarda un contract cu o companie precum Airbus, companie care reprezinta și un stat unghiular în geopolitica mondiala, a afirmat Cozmin Gușa.

- Justin Trudeau si-a anuntat public, pe Facebook, condoleantele dupa decesul lui Gordon Downie. "There will never be another one like you, Gord. Rest in peace my friend" ("Nu va mai exista nimeni la fel ca tine, Gord. Odihneste-te in pace, prietene"), a scris Trudeau sub fotografia distribuita.…

- Facebook va extinde disponibilitatea continutului efemer afisat deasupra newsfeed-ului, astfel incat acesta va putea fi folosit si de catre pagini. In curand, sirul de poze de profil rotunjite de deasupra newsfeed-ului ar putea deveni mult mai aglomerat decat in prezent. Facebook a anuntat…

- Cele 4 miliarde de dolari sunt asteptate sa intre in conturile companiei la 20 de luni dupa inceperea vanzarii iPhone X, stabilita in jurul datei de 3 noiembrie, perioada in care Apple vinde cele mai multe dispozitive dupa lansare, potrivit Investopedia. Counterpoint estimeaza ca Apple va…

- Epicentrul cutremurului a fost localizat pe coasta statului Oaxaca, din sud-vestul Mexicului. Seismul s-a produs la adancimea de 60 de kilometri, potrivit USGS. Fausto Lugo, seful serviciului de urgenta din Mexico City, a precizat ca seismul s-a simtit si in capitala mexicana, fara sa produca…

- Amazon a lansat o noua versiune a celui mai scump Kindle din portofoliu, Oasis, acesta devenind si primul ebook reader al companiei americane care iese din apa nevatamat. Noul Kindle Oasis pastreaza in linii mari designul versiunii de anul trecut, cu una din laturi semnificativ mai lata decat…

- Compania „Ital Graniti” a fost obligata de Apele Romane Suceava sa refaca modul de deversare a apei reziduale de la taierea granitului in albia raului Sucevița de la intrarea in Radauți, zona Podul Vladichii, in urma sesizarilor facute de grupul „Radauțiul Civic” pentru protejarea mediului inconjurator.…

- Compania spaniola MMM Autoparts SRL Turda, societatea care este cel mai mare angajator din zona Turda-Campia Turzii , a publicat pe pagina proprie de Facebook un video care prezinta activitatea companiei, dincolo de ușile halelor care sunt vizibile de la șoseaua care leaga Turda de Campia Turzii. Read…