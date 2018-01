Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetara pentru anul 2017 indica faptul ca s-au cheltuit aproximativ 1,8% din PIB pentru Aparare, desi se propusesera, alocasera si votasera 2% din PIB prin Legea bugetului de stat, a scris pe pagina sa de Facebook consilierul de stat la Presedintie, Sebastian Huluban.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- De sambata, romanii care folosesc carduri nu vor mai plati unele comisioane bancare precum cel de administrare si de interogare a soldului. Eliminarea mai multor comisioane percepute de banci este prevazuta de Legea nr. 258/2017 care va intra in vigoare la sfarsitul acestei saptamani.…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, a anuntat, duminica, intr-o postare, ca va cere ca modul in care Jandameria a gestionat protestele civice sa fie analizat in Comisiile de Aparare din Parlament, la inceputul sesiunii din februarie. „Voi solicita…

- Intrebat daca s-au facut bagajele, șeful Casei Regale a glumit: ”Nu. Eu imi fac bagajele pentru ca trebuie sa ma intorc la Londra maine dimineața, dar altfel, nu s-au facut bagajele.” ”In primul rand noi speram ca problema se va rezolva pe termen lung prin adoptarea acestei legislații. Avem…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Anul a inceput cu noi tensiuni si rupturi in interiorul Partidului Social Democrat, ce au culminat cu o sedinta a comitetului executiv, organizata rapid, la solicitarea mai multor lideri ai partidului, care au vrut sa transeze cel mai recent conflict...

- "Am crezut, cred si voi continua sa cred in forta colectiva a partidului, in capacitatea de analiza, de pregatire si de luare a deciziilor. Intotdeauna, coeziunea in partid a fost alimentata de calm, echilibru si inteligenta, izvorate din dorinta de a face bine pentru tara. Programul de guvernare, prezentat…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a transmis un avertisment dur, pe Facebook, in contextul scandalului din cadrul PSD. Ministrul sustine ca Guvernul trebuie sa dea dovada de responsabilitate, pentru ca exista pericolul pierderii unor sume importante de bani. Citeste si: Kelemen Hunor…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”. ”€Iata, ca inca o data , intuitia…

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Istoria Romaniei. 5 ianuarie 1859 – Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei de Adunarea Electiva a Moldovei. “Alegandu-te pe tine domn in tara noastra, am vroit sa aratam lumei aceea ce toata tara doreste: la legi noua om nou. O, Doamne! Mare si frumoasa iti este misia… Fii dar omul epohei;…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat vineri la Parlament ca structurile MAI sunt profesioniste si nu considera, ca atare, ca politistii sunt incompetenti, el comentand astfel un mesaj publicat pe Facebook de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, retras ulterior, din care reiesea…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a transmis azi, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in calitate de vicepresedinte al Comisiei pentru Aparare, ordine publica si siguranta nationala, in cazul crimei de la metrou.

- Deputatul PNL Ioan Balan susține ca va vota impotriva proiectului de buget pentru anul 2018, deoarece este un buget slab, puternic dezechilibrat, anti-dezvoltare și pro-saracie, in care nu se regasește nici una dintre masurile cu care romanii au fost inșelați de coaliția PSD-ALDE in campania electorala…

- Conform unui proiect de lege, pentru cadrele didactice titulare care vor sa plece prin detasare in alta institutie posturile vor ramane blocate mai putin timp. Mai exact, un profesor care se detaseaza la o unitate de invatamant din Bucuresti, blocandu-si postul obtinut intr-un sat, de exemplu, va putea…

- Legea anti-propaganda a fost aprobata astazi de catre Parlament cu votul a 61 de deputați. Legea a fost susținuta de catre deputații PDM, PL, Grupul PPE și PLDM. Documentul a fost dezbatut mai bine de doua ore și ca de obicei nu s-a lasat fara replici intre aleșii poporului.

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa promulge documentul legislativ, susținand ca anumite modificari prevazute pot duce la disfuncționalitați in sistemul sanitar. Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa aprobe promulgarea unei legi care aducea o serie de modificari și completari unor acte normative…

- Marian Godina ia apararea polițistului luat la palme in Tulcea. Acesta a postat pe contul de socializare un filmuleț alaturi de care a scris un mesaj despre agresor. Imagini șocante cu un polițist agresat de localnici in Tulcea au starnit controverse pe rețelele de socializare. Agentul a fost injurat…

- „Prin dotarea Fortelor Terestre cu transportorul blindat pentru trupe 8x8, se asigura o mobilitate sporita si o protectie corespunzatoare personalului imbarcat, pe timpul executarii misiunilor specifice, in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice”, potrivit Administratiei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, in sedinta de marti, Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea circumstantelor si procedura specifica aferente etapei 1 a programului esential de inzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8×8”, potrivit unui comunicat de presa. „Prin dotarea…

- „Prin dotarea Fortelor Terestre cu transportorul blindat pentru trupe 8x8, se asigura o mobilitate sporita si o protectie corespunzatoare personalului imbarcat, pe timpul executarii misiunilor specifice, in orice zona de relief, indiferent de timp, anotimp sau conditii meteorologice”, potrivit Administratiei…

- „Summitul va urmari sa confirme progresele din cadrul celor patru domenii prioritare de cooperare stabilite la Summitul precedent, de la Riga, organizat in anul 2015: capacitate administrativa si buna guvernare, oportunitati de piata, interconectari si schimbari climatice, mobilitate si contacte…

- Întreprinderile de stat și cele municipale vor fi reorganizate sau lichidate în termen de doi ani, potrivit Legii cu privire la întreprinderea de stat si întreprinderea municipala, care a fost adoptata astazi în lectura finala de catre Parlament, transmite MOLDPRES.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va promulga legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot "imediat ce va ajunge" la el, seful statului spunand ca a fost "neplacut surprins" de absenta parlamentarilor PSD de la lucrarile Comisiei de Aparare, in care trebuia…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a adoptat luni, in unanimitate, proiectul Cartei Albe a Apararii - 2017, supus aprobarii Parlamentului, dupa ce a fost insusit de Guvern si avizat de CSAT.Deputatul PSD Eugen Bejinariu a prezentat raportul comun al comisiilor parlamentare pentru…

- "Romania trebuie sa-și onoreze angajamentele pe care și le-a asumat fața de NATO și partenerul sau strategic, SUA. Achiziția sistemului de rachete Patriot va intari securitatea țarii noastre și a flancului sud-estic al NATO. Este important ca proiectul privind achiziția de rachete Patriot, adoptat…

- „Voi depune in instanta o solicitare de dizolvare a Partidului Social Democrat, in nume personal, conform articolului 44 din Legea partidelor politice. Sunt incurajat de foarte multi colegi si cetateni ai judetului, dar si de catre cetateni din alte judete (...)”, a declarat secretarul general adjunct…

- Comisia pentru Aparare din Senat se reuneste luni, in sedinta extraordinara, pentru a discuta achizitia rachetelor Patriot, anuntul oficial fiind facut dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca proiectul de lege va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de luni dupa-amiaza. "Comisia…

- PSD și ALDE manifesta un dispreț sfidator, in forma continuata, fața de legi vitale ale statului roman, demonstrand ca agenda celor care guverneaza Romania este una strict personala, fara legatura cu buna guvernare, cu statul de drept, cu problemele de zi cu zi ale cetațenilor romani. 15…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Baza militara NATO de la Deveselu, România, se afla în centrul unui conflict izbucnit între locuitorii satului Stoienesti, județul Olt, și unitatea militara NATO. Satul Stoinești se afla la granița cu localitatea Deveselu. În…

- Puterea acuzata ca vrea sa blocheze legea de achizitie a rachetelor Patriot USR si PNL au sustinut marti ca PSD si ALDE incearca sa blocheze in Parlament achizitia rachetelor Patriot, dupa ce membrii partidelor de la putere au lipsit de la sedinta Comisiei de aparare din Senat, pe a carei ordine de…

- „Uniunea Salvati Romania avertizeaza ca majoritatea PSD-ALDE incearca sa blocheze in Parlament legea de achizitie a primului sistem de rachete Patriot si pericliteaza astfel parteneriatul strategic cu SUA”, se arata intr-un comunicat de presa al USR. Potrivit documentului citat, niciunul…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anuntat luni seara ca a decis sa isi inainteze demisia din functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, precizand ca seful Executivului a fost de acord cu decizia sa. 0 0 0 0 0 0 "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- "Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie…

- „Am incetat toate detasarile, 24 la numar. Astazi am dat o decizie in acest sens”, a spus, pentru Mediafax, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. Adrian Dita, fostul presedinte al ANCOM, a adus in cadrul institutiei…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…