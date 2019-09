Stiri pe aceeasi tema

- Avocații ofițerului de securitate care l-a reclamat pe președintele SUA, Donald Trump, pentru conținutul conversației telefonice cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, atenționeaza ca retorica liderului american l-ar pune in pericol pe clientul lor, relateaza cotidianul The Guardian, potrivit…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut în mod repetat omologului sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei,

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- Viorica Dancila ii atrage atenția lui Klaus Iohannis ca persista in conflictul constituțional constatat de CCR, prin refuzul de a numi miniștrii interimari, așa cum a cerut Curtea.Dancila ii cere lui Iohannis sa respecte Constituția țarii, pe care a jurat la investire, in decembrie 2014 și…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului,…

- Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, analizeaza, intr-un mesaj pe Facebook, actul semnat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și cel al SUA, Donald Trump. Laufer este un bun cunoscator al mediului american, el fiind, de…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pentru victoria partidului sau la alegerile parlamentare si a oferit ajutorul SUA pentru a promova reforme in Ucraina, a informat biroul lui Zelenski, conform Reuters, potrivit news.ro.Citește și: SURSE…