Consilier acuzat că ar fi incendiat două maşini VIDEO "Pe data de 30 am fost in Daița și Plopșoru și am filmat mizeria, strazile mocirloase și-n același timp am purtat un monolog. Pe data de 31 am fost la Baneasa și am facut o alta filmare in direct in care aratam strazile asfaltate și tot așa, am purtat un monolog de 22 de minute in care spuneam problemele cu care se confrunta comuna. Cand il criticam, uite ce ne face! Uitați ce mi-a facut! Consilierul care m-a amenințat ca-mi da foc este Fane Ghidanac. Ma amenința ca-mi da foc la casa și pe urma imi da foc la mașini! Mașinile astea pentru mine erau ca un scaun cu rotile pentru un invalid! Imi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

