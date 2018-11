Conservatorii i-au cerut demisia Theresei May in schimbul aprobarii acordului pentru Brexit Deputati conservatori i-au cerut premierului Theresa May sa stabileasca un termen pentru a demisiona in schimbul oferirii sustinerii in Parlament pentru acordul pe tema Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times.



Unii parlamentari i-au transmis Theresei May ca vor vota in favoarea acordului controversat in cursul dezbaterii parlamentare din 11 decembrie daca va accepta sa demisioneze imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, programata pe 29 martie 2019.



"Stim ca viitoarea relatie cu Uniunea Europeana nu este obligatorie.

Sursa articol: business24.ro

