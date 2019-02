Conservatorii duri și moderați o presează pe Theresa May să sprijine Planul C pentru Brexit Cele doua fracțiuni din Partidul Conservator, opuse pâna acum, au elaborat un Plan C pentru Brexit și au cerut sprijinul premierului Theresa May, care urma sa se duca în Irlanda de Nord, marți, ca preambul la noua ei batalie cu Uniunea Europeana, anticipata de ea însași în paginile ziarului "The Daily Telegraph", potrivit El Mundo, citat de Rador.



"Ma voi întoarce la Bruxelles, înarmata cu un nou mandat, cu idei noi și cu o noua hotarâre de a ajunge la un acord pentru Brexitul care respecta votul poporului și care sa evite revenirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca data efectiva a Brexitului, stabilita în prezent pentru 29 martie 2019, va fi extinsa, Regatul Unit tot va trebui sa participe la alegerile europarlamentare, în caz contrar alegatorii britanici ar putea pretinde ca nu li s-a respectat dreptul la vot, a declarat sâmbata o…

- Intentionam sa adresez o pledoarie ceva mai blânda partenerilor europeni ai Marii Britanii. Chiar si în acest ceas târziu, UE27 ar trebui sa dea dovada de rabdare fata de tertipurile Brexit de la Westminster. Premiul unei despartiri amiabile - sau în cel mai bun caz o…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Camera Comunelor dat un vot crucial asupra acordului privind Brexitul, negociat intre Londra si Bruxelles, cu scorul 202 pentru un acord și 432 impotriva! Camera Comunelor a respins proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. Premierul…

- Deputatii britanici se pronunta marti seara asupra acordului divortului incheiat de catre premierul Theresa May cu Uniunea Europeana (UE) - un vot istoric care urmeaza sa marcheze o respingere usturatoare a textului, inrautatind incertitudinea cu privire la viitorul Regatului Unit, relateaza AFP.Dezbateriale…

- Spania nu va sustine proiectul acordului Brexitului incheiat intre Londra si Bruxelles daca nu obtine asigurari ca va putea negocia in mod direct cu Regatul Unit viitorul Gibraltarului, a anuntat luni ministrul spaniol de Externe Josep Borrell, relateaza Reuters.La sosirea sa la Bruxelles,…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- Guvernul de la Londra nu va accepta un acord privind Brexitul care va separa Irlanda de Nord de restul Marii Britanii printr-o granita stricta, a declarat Jeremy Wright, ministrul britanic al Culturii, scrie Reuters. Declaraţiile lui Wright vin după ce DUP, partidul nord-irlandez care face…