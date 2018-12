Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 35% din membrii partidelor conservatoare germane din coalitia de guvernare de la Berlin se pronunta in favoarea alegerii lui Annegret Kramp-Karrenbauer, o protejata a cancelarului Angela Merkel, in functia de lider a Uniunii Crestin-Democrate (CDU),potrivit unui sondaj, potrivit Reuters.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Conservatorii germani vor urma sa aiba noi lideri. In timp ce membrii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) cauta un succesor pentru Angela Merkel, care si-a anuntat retragerea de la conducerea partidului, colegii lor din Uniunea Crestin-Sociala (CSU) ar putea fi nevoiti sa se lanseze intr-un proces similar.

- Decizia cancelarului Angela Merkel intervine dupa rezultatele dezamagitoare in alegerile regionale ce destabilizeaza coalitia guvernamentala. Merkel a urcat in fotoliul de Cancelar al Germaniei in 2005, iar in 2000 era deja presedintele CDU (Uniunea Crestin-Democrata). Merkel i-a informat…

- Uniunea Crestin-Democrata a obtinut 27% din voturi la scrutinul regional de duminica din landul Hesse, in scadere cu 10% fata de alegerile anterioare, informeaza presa germana. La randul sau, Partidul Social-Democrat (SPD), partenerul de coalitie al CDU, a inregistrat tot un rezultat slab,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului federal german Angela Merkel s-a clasat pe primul loc la alegerile regionale din landul Hessa (Hessen), potrivit exit-poll-urilor prezentate imediat dupa inchiderea urnelor. Scorul inregistrat de CDU este insa cu peste 10% mai mic fata de cel obtinut in…

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea unui…

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea…