- Partidul conservator grec Noua Democrație (de opoziție), condus de Kyriakos Mitsotakis, a caștigat alegerile parlamentare anticipate desfașurate duminica in Grecia, devansand Syriza, formațiunea de stanga a actualului premier Alexis Tsipras, transmit Reuters și AFP. Tsipras l-a felicitat pe Mitsotakis…

- Alegerile legislative anticipate din Grecia, convocate de premierul Alexis Tsipras dupa infrangerea sa electorala de duminica, vor avea loc pe 7 iulie, a anuntat marti purtatorul de cuvant al guvernului, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.