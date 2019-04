Consensul martorilor în apărarea lui Ștefan: Paleu a mințit! Dosarele in care Gheorghe Ștefan este judecat pentru fapte de corupție, la Tribunalul Neamț, vor merge inainte separat. Pe motiv ca stadiul judecații este diferit, dar și conținutul infracțiunilor este diferit, instanța a respins cererea de reunire. Prin urmare, cauza in care Gheorghe Ștefan este judecat pentru ca ar fi primit 200.000 de lei de la Petru Paleu, in schimbul atribuirii unui contract de lucrari in comuna Brusturi, a continuat cu audierea martorilor. Primul care a pus mana pe Biblie și a jurat ca spune numai adevarul a fost Mircea Pintilie, fost vicepreședinte al Consiliului Județean… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o demisie anunțata pe Facebook, aceea a lui Dragoș Chitic din calitatea de președinte al PNL Piatra Neamț, avem un alt mesaj voalat de jucator al scenei politice locale, care a simțit miros de sange la PNL și s-a aruncat pe rețeaua sa de socializare, pe principiul, eu arunc piatra, apoi vedem ce…

- Judecat in doua dosare de corupție (unul constituit ca urmare al unui denunț al lui Petru Paleu, iar celalalt referitor la finanțarea Clubului Ceahlaul), Gheorghe Ștefan a cerut, prin avocata sa, conexarea cauzelor. Ca argumente aparatorul a folosit similitudinile dintre cele doua dosare, incepand cu…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent astazi, 1 martie in județul Neamț, a facut un anunțt foarte important pentru nemțeni, in special pentru cei de pe Valea Muntelui: drumul de la Bicaz la Poiana Largului va fi gata in cel mult jumatate de an. Razvan Cuc, impreuna cu directorul Companiei Naționale…

- ■ comisarul sef Cezar Filip a fost gasit vinovat de purtare abuziva si instigare la alterarea integritatii datelor informatice ■ judecatorii au aplicat o pedeapsa de 5 luni si 17 zile de inchisoare pentru care s-a dispus aminarea aplicarii pe un termen de doi ani ■ magistratii au tinut cont de circumstante…

- De cateva zile, echipa de consilieri personali a primarul primarului orașului Targu Neamț are un nou membru. Daniel Harpa a cooptat-o in echipa pe Ionela Gavriloaia, de 31 de ani, de loc din comuna Timisesti, fiica parintelui Petru Gavriloaia, preotul paroh al bisericii din satul Timisesti. „Domnisoara…

- Condamnat in prima instanța de Tribunalul Neamț la 3 ani și 2 luni de inchisoare, Petru Paleu a avut o surpriza neplacuta la Curtea de Apel Bacau. Instanța a desființat sentința inițiala și a dispus ”aplica inculpatului Paleu Petru pedeapsa principala cea mai grea de 3 ani și 6 luni inchisoare la care…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe DN 15, pe raza comunei Preluca, intre Bicaz și Targu Neamț. Șoferița a apasat prea tare accelerația și a platit cu viața. Mașina s-a rasturnat și a lovit gardul unei case, spulberandu-l pur și simplu, a anunțat zch.ro. Șoferița, in varsta…

- A fost odata ca niciodata… o fabrica de mobila la Targu Neamt! Asa ar putea incepe povestea renumitei fabrici de mobila din urbea de pe malul Ozanei, cea care a oferit o paine celor aproximativ 1.600 de angajati. O istorie cu oameni si despre oameni care si-au legat viata de aceasta fabrica. O fabrica…