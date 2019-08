Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscand blocarea porturilor si o frontiera dura in Irlanda, se mentioneaza in documente oficiale publicate de Sunday Times. Ziarul scrie că prognoza întocmită…

- Marea Britanie ar putea sa nu dispuna de suficiente nave de patrulare pentru paza apelor teritoriale dupa Brexit. Informația apare intr-un document intern al autoritaților din Marea Britanie, in contextul amenințarilor pescarilor francezi ca vor intra in apele teritoriale ale regatului unit, dupa ieșirea…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Consilierul ''David Frost merge la Bruxelles pentru a se intalni cu principalii responsabili si a le preda personal un mesaj al prim-ministrului'', a indicat un purtator de cuvant al executivului de la Londra.El se va intalni cu presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude…

- In primul sau discurs in parlament in calitate de prim-ministru, Boris Johnson a afirmat, joi, ca Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, noteaza Reuters. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit, transmite…

- Fostul ministrul de externe britanic Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului Theresa May si sustinator fervent al unui Brexit dur, a afirmat marti ca ar fi ciudat pentru Uniunea Europeana daca ar impune tarife asupra produselor britanice exportate spre blocul comunitar dupa Brexit,…

- Sondajul a implicat raspunsurile a 3000 de alegatori la iesirea din sectiile de votare, dupa votul de vineri pentru alegerile europarlamentare si municipale. Intrebarea a fost daca persoana chestionata ar vota pentru sau impotriva unei Irlande unite, daca scrutinul ar avea loc a doua zi.In…