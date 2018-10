Consecintele neasteptate ale schimbarilor climatice: Ce se va intampla cu berea peste cativa ani?

Schimbarile climatice ar putea pune probleme amatorilor de bere in urmatoarele decenii, in conditiile in care vor provoca o scadere a randamentului culturilor de orz, ingredient principal pentru productia celei mai populare bauturi alcoolice a lumii, arata un nou studiu publicat luni in revista 'Nature', informeaza Reuters.



Potrivit acestui studiu, realizat de cercetatori de la University of California Irvine (SUA) si University of East Anglia (Marea Britanie), fenomene meteo extreme precum valuri de caldura si seceta vor fi inregistrate odata la doi sau trei ani in a doua jumatate a…