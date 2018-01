Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose. Premierul Japoniei, Shinzo…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a renunțat sa mai mearga la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Informația a fost comentata de fostul premier…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a anulat vizita la Palatul Victoria Premierul japonez Shinzo Abe. Foto: Arhiva. Premierul japonez Shinzo Abe nu va mai merge la Paltul Victoria, în contextul în care premierul Mihai Tudose si-a scris demisia. Potrivit unei actualizari a programului…

- Fostul premier Victor Ponta reactioneaza dupa ce prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe a decis sa-si anuleze vizita programata la Palatul Victoria. Fostul social-democrat critica, voalat, faptul ca scandalul din PSD a lasat Guvernul fara conducere si, deci, Romania a pierdut posibilitatea unei discutii…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Surse guvernamentale au relatat marți dimineața pentru EVZ ca președintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea ca premier interinar a vicepremierului Paul Stanescu, propunerea facuta de PSD dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului fiind prezent si vicepremierul Paul Stanescu. Tudose si-a dat demisia din functia de prim-ministru luni seara, dupa ce Comitetul Executiv National al PSD i-a retras sprijinul politic.…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe. Oficialul trebuia sa fie întâmpinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, însa acesta din urma si-a delegat atributiile catre…

- BBC scrie despre noua criza politica din România. „România pierde al doilea premier în ultimele 7 luni dupa ce Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic și și-a anunțat demisia. (…) În același timp, România, una dintre cele mai sarace state membre…

- Dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, interimar la Palatul Victoria va fi Paul Stanescu, dupa ce premierul a spus foarte clar ca nu va asigura interimatul. Acesta este vicepremier și unul dintre cei mai influenți lideri din teritoriu ai partidului, atât în județul…

- Este ziua decisiva în PSD. Partidul trebuie sa anunțe marți cine va fi noul premier, iar Mihai Tudose a ajuns în aceasta dimineața la Palatul Victoria, dupa ce luni seara, din același loc, și-a scris demisia. Acesta a plecat doar cu o geanta mica de umar și nu se…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, în prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon în tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si întrevederi la Palatul Victoria,…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Bucuresti, 15 ian /Agerpres/ - Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al României. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria "Da, în…

- Fostul presedinte Traian Basescu il numeste pe liderul PSD Liviu Dragnea “un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara”, ca urmare a deciziei PSD de retragere a sprijinului pentru premieurl Mihai Tudose, care si-a anuntat demisia.…

- Membrii care fac parte din aceasta organizație au spus ca nu mai accepta un guvern propus de PSD-ALDE. "Prea multe experimente facute pe romani", a transmis Corupția Ucide. Mai mult decat atat, organizația amintește ca sambata, 20 ianuarie, oamenii ar trebui sa iasa masiv in strada, la "Revoluția"…

- ”Organizatia Municipala Iasi a PSD apreciaza ca, la fel ca in cazul schimbarii echipei guvernamentale conduse de fostul prim-ministru Sorin Grindeanu, ne aflam in fata unei crize politice si guvernamentale generate nu de factori socio-economici obiectivi, ci de unele aspecte personale si subiective…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a afirmat prim-ministrul Mihai Tudose la o intalnire pe care a avut-o vineri cu reprezentantii companiei Ford. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, premierul Tudose s-a intalnit la Palatul Victoria…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Reprezentantii Guvernului au convenit cu Casa Regala detaliile funeraliilor Regelui Mihai. Conform unor surse guvernamentale, citate de Mediafax , funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16 decembrie. ”Reprezentantii Guvernului si cei ai Casei…

- Ape din ce in ce mai tulburi in politica din Romania. PSD, partidul de guvernamant, traverseaza probabil una dintre cele mai zbuciumate perioade din existenta sa. O voce cunoscuta din interiorul partidului a transmis care este pulsul in cele doua tabere prinse in lupta pentru suprematia formatiunii:…

- Gheorghe Falca a participat, marti, in Capitala, la intalnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), la Palatul Victoria. La finalul intalnirii, primarul Aradului a declarat ca nu a fost „convins” de discuțiile pe tema masurilor fiscale,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca reducerea impozitului pe salariu de la 16% la 10% va duce la o diminuare a contributiei nete a impozitelor catre administratiile locale, afirmand ca Guvernul analizeaza gasirea unei solutii pentru a nu vaduvi bugetele locale. „Jumatate…

- "Am plecat de la o concluzie realista ca, datorita scaderii de la 16 la 10%, ne afecteaza bugetele locale. In mod evident, cu acest aspect sunt de acord și reprezentanții Guvernului, domnul prim-ministru, viceprim-miniștrii și președintele Camerei Deputaților, persoanele cu care am discutat. Am convenit…

- Guvernul va compensa cu sume suplimentare din bugetul de stat scaderea veniturilor bugetelor locale, in urma diminuarii impozitului pe venit de la 16 la 10%, a anuntat primarul sectorului 3, Robert Negoita, la finalul intalnirii reprezentantilor Adunarii Municipiilor din Romania cu premierul Mihai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Nemultumiti de masurile fiscale anuntate de Guvern, reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania s-au intalnit, marți dimineața, cu premierul Mihai Tudose, . Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca pachetul de modificari fiscale trebuie revizuit, pentru ca “ar fi o lovitura foarte mare pentru…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai puțini" la buget pentru investiții, sunt foarte multe proiecte in derulare și acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR).…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile aduse Codului Fiscal ar reprezenta "o lovitura foarte mare pentru toate comunitatile" deoarece vor fi mai putini bani la buget pentru investitii. Edilul a precizat ca premierul a invitat-o marti la o intalnire la Guvern.…

- Sedinta extraordinara a cabinetului Tudose a fost amanata Foto: Arhiva. Sedinta extraordinara a Cabinetului Tudose, în care ar fi trebuit sa se discute o serie de masuri fiscale care au generat tensiuni în rândul partenerilor sociali, a fost amânata astazi pentru a doua…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu va conduce comitetul de coordonare a proiectului de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de transport din Romania. Primul mare proiect ce urmeaza sa fie demarat este cel legat de amenjarea autostrazii Ploiești- Brașov. In acest sens, astazi, premierul Mihai Tudose…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, temele centrale ale discutiilor purtate la Palatul Victoria intre premier, o parte a membrilor executivului si reprezentantii marilor confederatii sindicale si patronale din Romania, in formatul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social,…

- Prim ministrul Mihai Tudose a discutat astazi cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii BEI , in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei si a finantarilor pe care institutia financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare Romaniei.Din…

- În prezența premierului Mihai Tudose, la Palatul Victoria s-a semnat, miercuri, Memorandumul privind cooperarea româno - americana în domeniul sistemelor de aparare aeriana Patriot. Partea româna este reprezentata de Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar…