Consecințe după criza din Republica Moldova. Cristea: "Poate oricând activa șantajul" DC News: Care ar fi consecințele pentru Republica Moldova? La ce sa ne așteptam in perioada urmatoare? ''Urmarile depind de ințelepciunea actorilor politici și de disponibilitatea lor la dialog. Acum se infrunta doua legitimitați: cea legal-constituționala, avand in vedere deciziile CCM, și cea politica (majoritatea din Parlament). Intr-un stat de drept, Constituția e suverana. Rațiunea n-a fost insa prea prezenta in Moldova in ultimele zile. Ceea ce actorii externi pot face - sa fie mai mulți arbitri sau facilitatori - decat sa intre pe teren. Deciziile Curții Constituționale…

