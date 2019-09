Ora de iarna 2019: se mai da ceasul inapoi? Cand trecem la ora de iarna

Ora de iarna 2019: Romania va trece si in acest an la ora de iarna, ceasul urmand sa fie dat inapoi. Schimbarea se va produce in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea dintre 26 si 27 octombrie. Ora 04:00 va deveni astfel ora 03:00. Romania… [citeste mai departe]