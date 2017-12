Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R face marturisiri de suflet in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este invitatul Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, difuzata in ultima zi a anului, de la ora 13:00, la…

- Pe 25 octombrie, cu ocazia Zilei Armatei, a fost pus in circuitul destinat vizitatorilor Muzeului Național al Aviației Romane un exponat unic: prototipul elicopterului de atac I.A.R.-317 Airfox, realizat in prima jumatate a anilor ’80 de specialiștii Intreprinderii de Construcții Aeronautice (I.C.A.)…

- La final de an, Simona Halep a analizat din postura de numar 1 mondial situatia banilor pe care i-a castigat din tenis, relatia cu Ion Tiriac si prima victorie in fata Mariei Sharapova. Dupa ce a castigat peste 20 de milioane de dolari din tenis, Simona spune ca nu mai este interesata atat de mult de…

- Connect’R isi doreste sa devina din nou tatic. Artistul a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil, insa nu-si doreste baiat. Motivul este ULUITOR! Inca nu si-au pus in plan sa faca urmatorul copil, insa Connect’R susține ca nu…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Andreea Marin, una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc, se considera o persoana norocoasa, care a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente”, ea vorbeste despre felul cum a reusit sa faca fata greutatilor din…

- S-au scurs 28 de ani de la Revoluție. Ani in care s-au intamplat multe, s-au schimbat multe. Și mulți par sa fi uitat. Nu și Oana Roman, care, deși avea pe atunci 13 ani, a trait evenimentele la intensitate maxima. Joi, de la ora 15.00, in deja cunoscuta emisiune Oana punct Roman, difuzata in fiecare…

- Realizat de specialisti in domeniu, ghidul acopera o problematica diversa de drept constitutional, drept penal, drept civil, drept administrativ, prevenirea coruptiei, dreptul mediului inconjurator, traficul de persoane, solutionarea alternativa a conflictelor prin mediere, informatii pe care elevii…

- Astazi e o zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe. Mama vedetei implineste o frumoasa varsta, iar aceasta a surprins-o cu un mesaj emotionant pe care l-a postat pe retelele de socializare. In randurile scrise pentru cea mai importanta femeie din viata ei, fosta prezentatoare de la "Acces Direct"…

- Dupa succesul din televiziune, Zana s-a orientat spre actele umanitare, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Andreea Marin face marturisiri despre ceea ce a moștenit de la parinții sai, despre mama și tatal sau. A devenit Zana surprizelor nu doar pe micul ecran, ci și in viața de zi cu zi. De ani…

- Puțina lume știe ca Regele Mihai I al Romaniei a fost ingrijit, pana in ultima clipa a vieții sale, de mai multe calugarițe inimoase de la Manastirea cu hramul Acoperamantul Maicii Domnului, de la Tauți, o mica localitate aflata la cațiva kilometri de Cluj Napoca.

- Mihai Nesu a fost recompensat pentru eforturile pe care le face pentru ajutorarea copiilor. Fundatia fostului fotbalist a fost aleasa cu unanimitate de voturi dintre 7 proiecte/fundatii propuse de tari afiliate FIFPro pentru "Premiul de merit 2017", informeaza romaniatv.net. A

- Mugurel si Cristi Sfetcu, baietii Ilenei Ciuculete dintr-o casnicie anterioara, au dezvaluit cum au petrecut ultimul Craciun alaturi de mama lor. Cei doi ar da orice pentru a mai sta inca o data cu ocazia sarbatorilor de iarna langa fiinta care le-a dat viata. A

- Monica Pop a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta Alexandru Arsinel, care zilele trecute a fost internat de urgenta, dupa ce a acuzat dureri acute in zona pieptului. Actorul a suferit o intervensie chirurgicala pentru implantarea unui stent pe artera coronara.

- Un sculptor care a realizat efigia reginei Elisabeta a II-a folosita pe monedele britanice a fost ales sa creeze o noua statuie a prințesei Diana, cu prilejul comemorarii a 20 de ani de la moartea ei, au anunțat duminica birourile prinților William și Harry citate de Reuters. Ian Rank-Broadley,…

- Romania a obtinut in acest an o productie de aproape 27 milioane de tone de cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, in conditiile in care 9 culturi au inregistrat recorduri istorice, a afirmat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la prezentarea bilantului anual, care a subliniat ca a avut…

- Regele Mihai I a acordat, la 8 mai 2006, un interviu Agenției Naționale de Presa Agerpres, prin care a marcat, in preajma zilei de 10 Mai, implinirea a 140 de ani de la fondarea, in 1866, a dinastiei regale romane, prin venirea pe tronul Romaniei a domnitorului Carol, și 125 de ani de la proclamarea…

- Dupa 37 de ani petrecuți în spațiu fara a fi utilizate, patru propulsoare ale sondei Voyager 1, construcția umana cea mai îndepartata de Terra, au fost repuse în funcțiune, a anunțat NASA vineri, relateaza AFP. Aceasta realizare ,,va permite prelungirea vieții Voyager…

- Roverul Curiosity detinut de NASA a realizat o serie impresionanta de descoperiri pe Marte. Iar in prezent cercetatorii au creat o noua tehnologie prin care anvelopele acestuia sa nu mai fie distruse atat de repede de mediul auster de pe Planeta...

- Raluca Moianu a fost ani de zile una dintre cele mai iubite prezentatoare din tara noastra, iar emisiunile prezentate, pe rand, i-au asigurat un numar imens de admiratori. Raluca s-a retras in cele din urma din televiziune, iar divortul prin care a trecut acum cinci ani a fost unul dintre momentele…

- Maria Constantin a vorbit despre cele doua casatorii ale sale. Cantareata de muzica populara afirma ca nu poate spune ca a ales gresit nici in cazul primei casatorii si nici in cazul celei de a doua.

- Nicu Paleru este unul dintre cei mai iubiti artisti din Romania, apreciat pentru muzica sa de petrecere. Acesta a povestit lucrurile mai putin stiute despre viata sa, care l-au facut sa ajunga puternic.

- Adrian Mutu, in prezent director general la echipa nationala, a dezvaluit un episod nestiut din cariera sa. "Briliantul" a fost la un pas sa semneze cu Real Madrid, dar afacerea nu s-a mai realizat in cele din urma. "Am fost aproape sa semnze cu Real Madrid. Nu s-a aflat de acest lucru. Nu stiu de…

- Geanina Manea, cea care seamana izbitor, a vorbit in platoul "Agenția VIP" despre relatia pe care a avut-o cu Petru Mircea si despre o posibila impacare dintre care ar putea avea loc intre cei doi.

- Conform studiului anual realizat de Havas Media incepand cu 2015, pe un eșantion de 300 de femei, se constata un nivel de consum similar in ceea ce privește sucurile de fructe și o creștere a nivelului de consum in ceea ce privește sucurile de legume și mousse-urile. Studiul a fost realizat pe 300 de…

- Dupa un periplu pe la posturi centrale de radio si televiziune Fetele de la Botosani au revenit acasa. Iustina Irimia, Loredana Calin, Lorena Dupu si Simona Mazare au fost invitatele unei emisiuni unicat.

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania au facut ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sa piarda tot mai mult din increderea romanilor. Astfel, ultimul sondaj realizat de IMAS si citat de Antena 3 si Digi24, arata ca Liviu Dragnea se bucura de increderea numai a 15% dintre romani,…

- Grea viața de tata, fie el chiar și prinț. Și cand te gandești ca pe Prințul William il așteapta alte scutece de schimbat, in luna aprilie a anului viitor! Ei bine, pana cand va deveni tata de trei copii, William are grija a doi prichindei cu foarte multa energie, daca e sa ne luam dupa declarațiile…

- Investitorul privat care construiește un nou magazin Kaufland in Bariera Ploiești a anunțat ca va amenaja un sens giratoriu, pe care il va dona, ulterior, municipalitații. Firma care realizeaza chiar in aceasta perioada construcția celui de-al doilea magazin Kaufland din [...] citește mai mult Post-ul…

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu considera ca Ruslan Codreanu a ajuns in functia de viceprimar al Capitalei, iar Silvia Radu in cea de primar general interimar, datorita inclusiv implicarii directe a socialistilor in aceste actiuni.

- Ioana Tufaru a trecut recent printr-o operatie dificila, dupa ce a ajuns sa aiba o greutate de peste 160 de kilograme. In cadrul unui interviu, fata regretatei cantarete Anda Calugareanu a facut dezvaluiri de-a dreptul halucinante. Vedeta a dat deja cateva kilograme jos, dupa ce i-a fost montat un inel…

- Acum o suta de ani, un consiliu legislativ avea sa schimbe soarta fostei gubernii ruse Basarabia, devastata de razboi și foamete. Formarea Sfatului Țarii ca organ legislativ este cea care a permis unirea celor doua teritorii romanești desparțite de Prut.

- Daniel Iordachioaie a fost greu incercat de viata, dupa ce a divortat de sotia lui, Nouria Nouri, cu care are doi copii, stresul i-a declansat o boala grava, in urma careia a slabit 50 de kilograme. Din fericire, artistul a reusit sa treaca peste acest hop, cu ajutorul copiilor, care i-au dat putere…

- O cantareata de la noi si-a facut curaj si, in cadrul unui interviu acordat recent, a dezvaluit momentele nefericite din viata ei pana sa-l cunoasca pe actualul sot. Vedeta a vorbit atat despre relatia cu tatal ei pe care a fost nevoita sa o tina ascunsa, dar si despre neputinta de a avea un copil.

- "Exista cateva prioritati care sunt avute in vedere in activitatea procurorilor. Una dintre ele este binecunoscuta: combaterea coruptiei este o chestiune mai veche, care trebuie continuata cu fermitate, pentru ca noi sa ne aflam la standardele celorlalte state europene, ca si structuri specializate…

- Connect-R a vorbit despre fratele sau mort. Artistul a fost invitat alaturi de parinți, in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au facut dezvaluiri emoționante despre familia lor. Connect-R are o familie frumoasa. Este casatorit cu Misha și au impreuna o fetița superba. Mai mult, artistul este in continuare…

- Catalin Maruța a comentat in cel mai frumos mod posibil despre cea mai recenta piesa lansata de soția sa, Andra, vorbind despre povestea lor de dragoste. Prezentatorul de televiziune Catalin Maruța și cantareața Andra formeaza unul dintre cele mai frumoase, mai indragite și mai bine sudate cupluri din…

- Moment de marturisiri, duminica seara, intr-o noua ediție ”iUmor”! Cheloo a incercat sa ii explice unui concurent cum ar trebui sa faca diferența intre personajul pe care el il prezinta pe scena și persoana din viața de zi cu zi.

- Connect-R (35 ani), pe numele sau adevarat Ștefan Relu Mihalache, este invitatul lui Dan Bittman joi, 19 octombrie, in cadrul show-ului “Aici eu sunt vedeta”, de la Antena 1. Artistul urmeaza sa participe la emisiune alaturi de parinții sai, Rodica și Aurel Mihalache. Cu aceasta ocazie, Doamna Mihalache…

- Loredana a postat astazi pe pagina sa de facebook o inregistrare audio cu o marturisire emotionanta despre lucrurile importante din viata sa, marturisire care se transforma catre finalul sau intr-un manifest pentru a avea curaj sa traiesti asa cum esti si cum iubesti.

- Un nou studiu realizat de Universitatea Tel Aviv din Israel a descoperit legatura intre supraponderabilitate si obezitatea din adolescenta. Este cel mai mare studiu realizat vreodata pe aceasta tema, incluzand aproape 2 milioane de persoane urmarite pe o perioada de 23 de ani.

- Showul muzical al anului 2017, Media Music Awards, se vede doar pe Music Channel. Media Music Awards, premiile muzicale din Romania bazate pe monitorizarile radio si TV ale industriei broadcast, a avut loc pentru prima data, in Capitala. Cea de-a sasea editie a premiilor Media Music Awards a reunit…

- Chinuit de amintirea bunicului care a murit de curand, Catalin Maruta a cedat si a facut cateva dezvaluiri emotionante despre acesta. Momentele s-au petrecut in cadrul editiei de azi a emisiunii "La Maruta", la scurt timp dupa ce Tinu Veresezan a pasit in platoul de televiziune.

- Primaria municipiului Targoviște pune mare accent pe imbunatațirea infrastructurii rutiere in municipiu. Unul dintre proiecte importante este cel ce a vizat reabilitarea și modernizarea strazilor Soarelui, Prisecii, Campului si Dambovitei din cartierului Priseaca. Dupa zeci de ani de așteptari,…

- Fostul capitan al Naționalei și al Barcelonei vorbește despre clipele cumplite petrecute în închisoare și despre moartea tatalui sau. "Primele luni au fost. Începutul și apoi perioada dupa ce a murit tata. Altfel, ma obișnuisem. Singura mea preocupare era legata de cei…

- Compania CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, a achizitionat parcul logistic Chitila Logistic Park (CLP), in apropierea Capitalei, printr-o tranzactie de 17,3 milioane euro, incheiata in cursul lunii septembrie,…

- Cea de-a sasea editie a premiilor Media Music Awards a avut loc aseara si a marcat o premiera: evenimentul s-a desfasurat in Bucuresti, dupa ce in anii trecuti a fost gazduit de Sibiu- Desi nu au fost prezenti la gala, membrii trupei Carla's Dreams au dominat seara, castigand patru trofee,…

- La Alba Iulia a fost prezentat, marti, un studiu realizat de experti ai Bancii Mondiale, in care a fost analizat cazul resedintei judetului Alba, in contextul atragerii populatiei migrante si navetistilor. In cadrul dezbaterii „Orașe Magnet – cazul Alba Iulia”, specialiștii au transmis ca rata navetismului…