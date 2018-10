Stiri pe aceeasi tema

- Misha are parte de un inceput de saptamana special. Luni, mama ei și-a serbat ziua de naștere, ocazie cu care fosta soție a lui Connect-R a facut un gest emoționant pentru ființa care i-a dat viața. Mai exact, Misha a apelat la serviciile unui fotograf, care a realizat o imagine unica. Mama vedetei…

- Bomba a explodat in august, atunci cand Connect-R a anunțat, pe contul sau de Instagram, ca s-a desparțit de Misha! Nu a fost totul! Artistul dezvaluia ca, de fapt, ruptura se produsese cu un an in urma. (Super oferta de angajare) Fiecare a luat-o pe drumul sau. S-au concentrat pe activitatea profesionala,…

- Connect-R a anunțat ca s-a separat de soția sa, Misha, in urma cu mai bine de un an. Cei doi artiști au impreuna o fetița superba, Maia, de dragul careia au ramas foarte buni prieteni. Connect-R și Misha au de imparțit și bunurile materiale pe care pana acum le-au avut la comun. In timpul mariajului,…

- Connect-r și Misha au divorțat in urma cu un an și doua saptamani, insa vestea a fost data abia acum, de artist, pe rețelele sociale. Pepe, cel care i-a cununat pe cei doi, a oferit prima declarație.

- Dupa luni intregi de speculații, iata ca totul s-a adeverit! Commect-R și Misha nu mai formeaza un cuplu, iar curioșii se intreaba daca nu cumva motivul rupturii lor ar fi fost… infidelitatea. (Cele mai bune oferte laptopuri) Vestea ca Misha și Connect-R nu mai sunt impreuna i-a lasat masca pe toți…

- Connect-R a anuntat despartirea de Misha, iar vestea a luat prins suprindere pe toata lumea. Nu doar ca Misha si Connect-R s-au despartit, ci pentru ca acestia sunt chiar divortati de aproape doi ani, fara ca cineva sa banuiasca.

- Vestea ca Misha și Connect-R s-au desparțit, a luat prin surprindere pe toata lumea, inclusiv pe nașul lor, Pepe. Artistul este șocat și nu ii vine sa creada, este pentru prima data cand aude de așa ceva, și se gandește sa nu fie vreo gluma proasta. “E incredibil, acum aud prima oara. Sa nu fie […]…

- Connect-R și Misha au trecut in urma cu ceva timp printr-un impas in mariaj, lucru recunoscut și de artiști. Acum se pare ca cei doi se iubesc mai mult ca niciodata. Cantarețul i-a facut soției sale o declarație de dragoste emoționanta, prin itermediul unei rețele de socializare. Misha a renunțat temporar…