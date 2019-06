Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, despre viața de artist și de mama. Cum reușește sa se mențina in atenția publicului, dupa 20 de ani de la lansare și cum a ajuns sa fie jurat al show-ului transformarilor, „Te cunosc de undeva!”, ce se pregatește de al 14-lea sezon.

- Mirela Vaida se pregatește de botezul micuțului Tudor Ștefan. Evenimentul va fi unul special, iar prezentatoarea tv il pregatește in detaliu. Citește și: Cand revine Mirela Vaida in televiziune? Vedeta tv a dat raspunsul mult așteptați de fani Frumoasa prezentatoare tv a intrat in febra pregatirilor…

- FC Viitorul a prezentat pe retelele de comunicare ale clubului un material filmat cu Ianis Hagi, capitanul echipei, despre cum decurge o zi din viata tanarului international al Romaniei. Fiul lui Gica Hagi a vorbit despre sine, despre FC Viitorul, despre Academia Hagi si despre echipa nationala, dezvaluind…

- Proiectul de lege inițiat de Liviu Dragnea și depus marți la Camera Deputaților prevede ca mamele care primesc indemnizație pentru creșterea copilului vor putea realiza și venituri din activitați independente. Inițiativa este semnata și de deputații Alfred Simonis și Lia Olguța Vasilescu, conform…

- Leo Iorga a dat detalii despre starea sa de sanatate dupa ce s-a intors din Germania, unde a fost la tratament timp de doua luni. Leo Iorga, 54 de ani, a devenit exemplu de curaj prin lupta cu cancerul descoperit in 2011, o lupta din care a ieșit mereu invingator. A trecut prin numeroase operații și…

- Detalii socante ies la suprafata in urma accidentului din localitatea Sacele, judetul Constanta, unde creatorul de moda Razvan Ciobanu si a pierdut viata. Potrivit ultimelor informatii, cadrele medicale ajunse la fata locului au constatat decesul, trupul fara viata al designerului fiind acolo de cateva…

- Cine este Oase, marele castigator "Asia Express"! Cum a ajuns in cel mai dur concurs si ce legatura este intre el si CRBL? Avem detalii nestiute din viata partenereului de chin al artistului.

- Toata lumea o stie pe Anamaria Prodan si pe mama acesteia, Ionela Prodan. Desi au aparut de-a lungul timpului si informatii despre tatal ei, lucrurile au ramas ceva mai discrete. In aceasta seara insa, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", Anamaria Prodan a facut o dezvaluire soc!