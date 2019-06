Stiri pe aceeasi tema

- Simona Florescu a fost azi invitata in platoul emisiunii „Rai da Buni” și, dupa ce a povestit totul despre cel mai nou proiect in care este implicata alaturi de fostul ei soț, artista a dezvaluit și care este relația lor actuala.

- Moby insista ca intre el si Natalie Portman a existat o relatie, desi actrita a negat acest lucru si a vorbit despre el ca despre un "un ciudat mai in varsta", informeaza Daily Mail, scrie Agerpres. Muzicianul a respins pe Instagram comentariile facute de Portman anterior, in care actrita sustinea,…

- Fuego, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania a auzit de multe ori, din gura oamenilor, ca este fiul Irinei Loghin. Ba mai mult, nu puțini sunt cei care au crezut cu adevarat acest lucru, datorita colaborarii de peste 15 ani pe care o are cu marea doamna a muzicii populare romanești.

- S-a zvonit de multe ori ca s-au impacat, iar ultima vacanta petrecuta impreuna a ridicat semne de intrebare. Adevarul este ca Misha si Connect-R nu formeaza din nou un cuplu, ci o familie de dragul copilului pe care il au impreuna. Insa, toata lumea si-ar dori sa-i vada din nou ca inainte. Printre ei…

