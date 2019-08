Conjunctia. Explicatii, exemple si modele de exercitii Explicatiile de mai jos sunt extrase din culegerea CAIET DE LUCRU. Teste practice Limba si literatura romana - Clasele V-VIII ...detalii si comenzi aici >> CONJUNCTIA Conjunctia este partea neflexibila de vorbire care stabileste raporturi de coordonare in fraza si propozitie si raporturi de subordonare in fraza. Conjunctia leaga doua parti de propozitie de acelasi fel sau doua propozitii de acelasi fel sau marcheaza raportul de subordonare care se stabileste intre propozitiile secundare si regentele lor. Clasificari ale conjunctiilor ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Batalia pentru menținerea maghiarizarii invațamantului profesional din Carei atinge paroxismul. Baietul cu trambița care smulge buruieni in timpul liber iși da din nou in petec. Pe bani publici. Pacaliciul Careiului dezinformeaza din nou și susține chiar discriminarea practicata in invațamantul careian. …

- Va pregatiti pentru examenul de Titularizare 2020? Folositi ghidul Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de titularizare – proba scrisa …click aici pentru detalii despre ghid >> Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat ca 24 de profesori dintre cei care…

- Pentru pregatirea examenului de Titularizare folositi ghidul Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de titularizare – proba scrisa …click aici pentru detalii despre ghid >> Examenul de titularizare incepe la ora 10:00, insa candidatii trebuie sa se prezinte in salile…

- Pentru pregatire rapida folositi ghidul Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de titularizare din 2019 – proba scrisa …click aici pentru detalii despre culegere >> Ghidul are acum pretul redus cu 30% ...detalii aici >> Anul acesta Ministerul Educatiei scoate la concurs…

- Luni, 1 iulie, absolventii de liceu sustin proba scrisa la limba romana, la Bacalaureat 2019. Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro modele de subiecte. La prima sesiune de Bacalaureat 2019 s au inscris 136.087 de absolventi de liceu. 116.037 dintre acestia sunt din promotia curenta, iar 19.618 din…

- Atentie, mai sunt doar cateva saptamani pana la examenul scris pentru Titularizare 2019. Pentru o pregatire eficienta va recomandam culegerea Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de titularizare din 2019 – proba scrisa …click aici pentru detalii despre culegere >>…

- Marti incepe examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a. Prima proba scrisa este cea de Limba si literatura romana, urmata de Matematica, testare programata joi, 20 iunie. Rezultatele vor fi cunoscute in 25 iunie, iar cele finale, dupa contestații, in 29 iunie. Potrivit informatiilor…

- Evaluare Naționala 2019 - Romana. Prima proba a Evaluarii Nationale 2018, pentru clasa a 8-a, cea la Limba si literatura romana, are loc marți, 18 iunie. Joi, 20 iunie, are loc Evaluarea Naționala 2019 la Matematica. Toate informațiile despre Evaluarea Naționala 2019, AICI Evaluarea Naționala 2019 la…