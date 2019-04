Stiri pe aceeasi tema

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale americane în 2016 și despre suspiciunile de obstrucționare a justiției care îl vizeaza de președintele SUA, Donald Trump, va fi facut public joi, a anunțat luni Ministerul Justiției, relateaza…

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Ministerul Justitiei din SUA, care se confrunta cu presiuni crescande de a face public raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in campania prezidentiala din 2016, si-a reiterat joi sprijinul pentru mentinerea confidentialitatii anumitor informatii din document, relateaza…

- Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, a transmis duminica Dimitri Peskov, purtatorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția de presa RIA, conform Mediafax.„Nu…

- Purtatorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat duminica despre constatarile Departamentului de Justiție cu privire la interferența Rusiei în alegerile din 2016 ca reprezinta o "exonerare totala și completa a președintelui Statelor Unite", conform Reuters.Consilierul…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Raportul procurorului special Robert Mueller, privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, nu va fi trimis saptamâna viitoare, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiție, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Orice…