Congresul PSD. Tariceanu: ”Iohannis isi va semna sentinta, nu va mai castiga al doilea mandat"

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a ajuns, sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata, ca din decembrie 2016 coalitia PSD-ALDE nu a avut zile simple, dar se afla pe drumul cel bun. 'Va invit sa va amintiti un moment care nu a trecut de multa vreme, decembrie 2016. Vreau sa va duc aminte de tot circul facut atunci…

- "Exista limita a ipocriziei ambasadorilor straini de la Bucuresti, care ne tin lectii de democratie, stat de drept si independenta justitiei, in conditiile in care ei insisi au incalcat legea, principiile statului de drept si independenta justitiei implicandu-se in numirile sefilor din marile parchete?…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca a citit raportul in baza caruia Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruta Kovesi si ca il sustine fara ezitare pe ministrul Justitiei, in ciuda criticilor si a zvonurilor ca acesta va fi...

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a facut declarații, joi, la Palatul Parlamentului, dupa intalnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Liderul PSD a precizat ca, din partea sa, nu a existat, „in mod realist”, nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei…

- Ce faci cand sase iti spun ca nu te pricepi? „Discursul dumneavoastra poate fi seducator, convingator, daca il faceti in fata celor care nu se pricep deloc”, i-a spus Tudorel Toader, Laurei Codruta Kovesi. În urma votului dat de sectia de procurori a CSM în cazul raportului ministrului…

- „Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa, e profund regretabil ca ministrul Justitiei din Romania a decis sa preia retorica pe care persoane condamnate sau cu probleme penale o distribuie in spatiul public…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, si-a exprimat convingerea luni ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA. "Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu isi asuma nici el, nici partidul decizia luata de ministrul Justitiei in legatura cu revocarea sefei DNA, explicand ca exista o procedura institutionala foarte clara. "Nu trebuie sa imi asum eu si nici PSD nu isi asuma asta, aici nu e vorba de asumare.…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- In ultimii ani, DNA ne-a obișnuit cu un bilanț festivist, la care participa toata crema din mediul politic și din justiție. De obicei, acest bilanț era anunțat cu surle și trambițe de catre cei de la DNA și constituia genul de eveniment care monopoliza intreaga atenție a jurnaliștilor.Citește…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii"…

- Viorica Dancila, prezenta duminica seara in studioul Romania TV, a vorbit despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader privind revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi, raport care va ajunge pe masa lui Klaus Iohannis.Il apreciez pe ministrul Tudorel Toader ... Nu sunt jurist, dar am vazut…

- Coaliția PSD-ALDE incearca marea cu degetul prin tentativa de revocare a a Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA. Cu un Tudorel Toader care a avut nevoie sa-și adune tot prestigiul juridic pentru a deveni varful lor de lance, Liviu Dragnea poate cel mult spera sa adune puncte la Congresul PSD…

- Președintele Asociației Magistraților din Romania, judecatorul Andreea Ciuca, susține ca raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi trebuie luat in calcul și analizat. Ciuca susține ca nu se poate emite o concluzie pana in momentul in care acest…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, prin anuntul privind revocarea sefei DNA si mai ales prin felul în care a prezentat raportul ce a stat la baza acestei solicitari, ministrul Justitiei a dovedit ca este "avocatul penalilor".

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- UPDATE. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi pare sa nu aiba sorti de izbanda. La doar cateva minute dupa anuntul lui Tudorel Toader, Klaus Iohannis a reatcionat imediat. Seful statului nu este convins de argumentele lui Tudorel Toader.Mai multe detalii aici: Administrația Prezidențiala: Un…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Liviu Dragnea: Sper ca Tudorel Toader sa nu se faca de ras Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi. Întrebat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Jurnalista Sorina Matei iese la atac dupa declarațiile de presa ale lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis. Aceasta il critica, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justiției pentru ca a fugit din fața jurnaliștilor și nu a raspuns la nicio intrebare, iar lui Klaus Iohannis ii reproșeaza ca nu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Liberalii anunța ca vor ataca la CCR modificarile aduse legilor justiției. Președintele PNL, Ludovic Orban a transmis și un mesaj catre UDMR, cei care au susținut, pana acum, amendamentele PSD-ALDE. El le-a spus parlamentarilor UDMR sa iasa din ”aceasta plasa a partidului de guvernamant”. Ludovic Orban…