Congresul PSD – socialisti de Lagavulin si socialisti de mujdei Istoria e vitezomana si ii batjocoreste pe cei care s-au imbogatit inainte de a descoperi baia cu faianta. Am inceput cu viteza. Daca neamul tau a fost contemporan, dar total paralel, cu avioanele unor Vuia, Vlaicu, Coanda si cu masinile de epoca in care bancheta din spate era amenajata ca o sufragerie – atunci te […]

Sursa articol si foto: enational.ro

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Sefa Guvernului va prelua, mai nou, si prerogativele care ii revin numarului 2 in cadrul Partidului Social Democrat. Totul dupa ce, la Congresul de sambata, Viorica Dancila a primit cele mai multe voturi, in defavoarea contracandidatilor sai, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu. Din cate a anuntat…

- Premierul a incercat sa dea un raspuns, practic, nemultumirilor carora le-au dat glas cei doi dintre contracandidatii sai la cea de-a doua functie ca importanta in cadrul Partidului Social Democrat. Cum Andronescu si Banicioiu au iesit din sala in care se desfasura Congresul, reclamand faptul ca nu…

- Printre dezideratele trecute in revista de catre liderul social-democrat, in discursul de peste o ora pe care l-a rostit la Congresul de sambata, s-au regasit si aspecte ce tin se serviciile secrete. Si anume, Dragnea a anuntat ca “PSD va initia procesul de reasezare constitutionala si functionala a…

- Chiar daca nu se are in vedere sa existe un vot de reconfirmare in fruntea PSD-ului, Liviu Dragnea a vrut sa arate tuturor ca il intereseaza parerea celor aproape 4000 de delegati veniti din intreaga tara, sambata, la Congresul PSD cu privire la prezenta sa la carma formatiunii pesediste. Astfel ca,…

- Unul dintre aspectele la care a facut referire liderul PSD, in disursul de apoxiamtiv o ora pe care l-a sustinut in fata miilor de social-democrati veniti din tara in Capitala pentru Congresul extraordinar al formatiunii, a fost cel al lgilor Justitiei. In primul rand a facut referie la dezvaluirile…

- In discursul pe care l-a transmis in fata liderilor si ai delegatilor PSD prezenti la Congresul de sambata, liderul ALDE a facut, o data in plus, trimitere la “statul paralel”. Si, totodata, a facut referire la propunerea pe care a formulat-o ministrul Justitiei, in urma raportului de analiza a activitatii…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- PSD are sambata, 10 martie, poate cel mai controversat congres din istoria sa. Va fi aleasa intreaga structura a partidului, cu excepția funcției de președinte, ocupate de Liviu Dragnea. Social-democrații susțin cu forța egalitatea de gen, oferind cate 8 posturi de vicepreședinte regional pentru femei…

- Vizibil nemultumit ca nu a fost delegat la Congresul de sambata, actualul secretar general adjunct al PSD-ului si-a anuntat intentia de a candida la o alta functie, avand in vedere ca la apropiatul eveniment postura pe care o detine momentan cum nu se pune la bataie. “Am venit sa-mi depun candidatura…

- Nimeni din PSD Cluj nu vrea sa fie vicepresedinte national. Horia Nasra are alta ambitie la nivelul Clujului Forul executiv de conducere al PSD a decis luni ca la Congresul de sambata sa se aleaga un nou presedinte executiv, un nou secretar general si 16 vicepresedinti, pe regiuni. Nimeni din PSD Cluj…

- Liviu Pop a declarat pentru RFI ca-l sustine pe Liviu Dragnea pentru un nou mandat de presedinte al partidului, la Congresul extraordinar din 10 martie. In opinia este cel bun presedinte din istoria partidului si cel mai puternic.

- Cu aproape o saptamana inainte de Congresul PSD, se vorbeste tot mai intens despre functii si eventuale schimbari la varful formatiunii. Gabriela Firea, actualul lider al Organizatiei PSD, de exemplu, nu pare sa excluda varianta de a intra in cursa pentru unul dintre fotoliile de vicepresedinti, in…

- "In 2018, PSD are un lider care nu se va legitima niciodata printr-o competitie corecta si deschisa ca cea de la Congresul din 2010, ci prin aranjamente de culise si prin cumpararea sprijinului. Imi pare rau ca PSD nu se mai comporta ca un partid de stanga modern, ci a fost intors cu forta la ideile…

- Fostul premier Victor Ponta precizeaza, marti, intr-o postare pe Facebook, ca se implinesc opt ani de cand a fost ales presedinte al PSD, criticand modul in care este condusa acum formatiunea, si sustine ca regreta faptul ca de peste un an PSD are cea mai haotica si incompetenta guvernare din istoria…

