Congresul PSD: Nicolae Banicioiu si-a depus candidatura la functia de presedinte executiv al PSD, fara a avea insa sustinerea organizatiei sale/ Ecaterina Andronescu si-ar putea depune joi candidatura

- Vicepresedintele PSD Nicolae Banicioiu si-a depus, miercuri, candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului, afirmand ca PSD sa raspunda tuturor intrebarilor din societatea romaneasca, deoarece face foarte multe lucruri bune, cum ar fi marirea salariilor.

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- Fostul ministru al Sanatații, deputatul Nicolae Banicioiu, vizeaza o revenire la cel mai inalt nivel in PSD, dupa o perioada in care a intrat intr-un con de umbra.Nicolae Banicioiu a anunțat ca și-a depus candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Surse din PSD au declarat pentru Money.ro ca Nicolae Banicioiu și-a depus candidatura in cursul zilei de miercuri pentru funcția de președinte executiv al PSD. In prezent, aceasta funcție este deținuta de Niculae Badalau, care, insa, afirma cu o luna in urma ca „in proporție de 51%” tinde sa nu mai…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a fost intrebata, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire” de la Antena 3, daca va candida la funcția de președinte al PSD, in cadrul Congresului de pe 10 martie. Ecaterina Andronescu a explicat ca aștepta deciziile Comitetului Executiv, pentru a vedea daca…

- Pesedistii gorjeni s-au intalnit astazi intr-o sedinta a Comitetului Executiv pentru a stabili lista cu delegati la Congresul de alegeri al Organizatiei Centrale. Potrivit lui Florin Carciumaru, presedintele PSD Gorj, pe langa lista cu delegati care vor face deplasarea la congresul din Bucuresti, in…

- Cu aproape o saptamana inainte de Congresul PSD, se vorbeste tot mai intens despre functii si eventuale schimbari la varful formatiunii. Gabriela Firea, actualul lider al Organizatiei PSD, de exemplu, nu pare sa excluda varianta de a intra in cursa pentru unul dintre fotoliile de vicepresedinti, in…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ia in calcul vreo candidatura la prezidențiale, ci se gandește daca va candida pentru al doilea mandat de primar al Capitalei. Cert e ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte PSD. "Ma gandesc și ma voi consulta cu familia daca voi candida…

- Fostul premier este revoltat și de faptul ca Ludovic Orban, deși a fost blocat cu un dosar penal in momentul in care și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primaria București, nu se arata deranjat in nici un fel de acest aspect. "Au trecut 13-14 luni de cand PSD a caștigat alegerile…

- La ședința extraordinara de astazi, PSD Argeș l-a instalat in funcția de președinte interimar al organizației de la Ștefanești pe deputatul Nicolae Velcea. Joi, 22 februarie, Biroul Permanent al PSD Argeș s-a intrunit pentru a soluționa situația tensionata din cadrul organizației PSD Ștefanești.Printre…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie.Variantele lui Tudorel Toader: Cele trei scenarii pentru anuntul despre Kovesi/ ANALIZA "Consider…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Un barbat de 59 de ani din Suceava este cea de-a 40-a victima confirmata a epidemiei de gripa de anul acesta. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 40. Intr-un raport publicat marți, seara, de catre CNSCBT se arata…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 37, potrivit ultimelor date furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). UPDATE – ora 13.10: Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 39, dupa ce doua femei nevaccinate, in varsta de 55 și 61 de ani,…

- Joi, 15 februarie, in cadrul organizatiei judetene de tineret ALDE au avut loc alegeri pentru functia de presedinte. Tinerii argeseni au decis ca functia sa ii revina lui George Adrian NAE, 27 de ani, inginer de profesie. “Desi nu a mai facut politica pana acum, el este perceput ca un tanar de perspectiva,…

- Alin Berbecaru, Secretar General Adjunct al UNPR, a fost numit joi, 8 februarie 2018, in functia de Presedinte al Organizatiei UNPR Bucuresti. Berbecaru este membru fondator al UNPR. In momentul […]

- Gripa amenința Romania. Numarul cazurilor de gripa au crescut cu aproape un sfert fața de saptamana trecuta. Pe fondul unor probleme de sanatate deja existente, gripa poate duce și la deces. A fost și cazul unui barbat de doar 40 de ani din Mureș. Obișnuim sa ducem pe picioare infecțiile respiratorii,…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 1 februarie – 31 iulie 2018, expozitia foto-documentara „Comunismul in Romania”, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc,…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 1 februarie – 31 iulie 2018, expozitia foto-documentara „Comunismul in Romania", organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc

- Ionut Rudi Stanescu si-a reconfirmat candidatura la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la alegerile din 14 februarie care vor avea loc la Bucuresti. Fostul mare portar al nationalei masculine, in prezent presedinte al HC Dobrogea Sud Constanta, si-a expus cateva ganduri in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- "Am si eu functia de roman si asta sper ca nu mi-a luat-o nici domnul Dragnea, nici dumneavoastra (mass-media - n.r.). Este functia de care sunt cel mai mandru, cea de roman. Am fost la Iasi de foarte multe ori de 24 Ianuarie, nu doar de Anul Unirii. S-a terminat Unirea la Alba Iulia, dar nu vreau sa…

- Liderul partidului Pro Romania, deputatul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a venit la Iasi pentru a lua parte la aniversarea a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri cu speranta ca in acest an al Centenarului "romanii sa fie mai uniti". "Am si eu functia de roman si asta sper ca…

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat transmis AGERPRES, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate". "Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am…

- George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters. Mii de sustinatori si numerosi lideri…

- Izbucnirea scandalului din Guvern dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa aiba ecouri si in plan local, mai ales ca presedintele partidului Liviu Dragnea, se afla in plin turneu pe la filialele PSD din judetele din Moldova generat de neintelegerile dintre Dragnea…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a declarat ca premierul Mihai Tudose nu ar avea de ce sa aștepte intrunirea Comitetului Executiv de la Iași pentru a-i cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan."Indiferent daca ii place sau nu doamnei Dan sau daca le place colegilor mei…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Narcisa Lecusanu, fosta componenta a nationalei de handbal feminin, in prezent oficial in cadrul forului international de profil (IHF), a anuntat, marti, ca, daca va fi propusa, va candida la functia de presedinte al FR Handbal, la alegerile din 14 februarie. Narcisa Lecusanu (41 de ani) a fost aleasa,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma autofelicit. Am avut dreptate. In PSD s-a declanșat batalia. Este momentul optim. Pentru ca adversarii politici sunt slabi. Și nu pot profita. Niculae Badalau face jocurile. Imparte carțile. Și, la sfarșit, el va decide cine e caștigatorul. In timp ce analiștii vorbeau…

- Se ascut sabiile in PSD. Niculae Badalau cere "conducere colectiva" in partid Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa "punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului". Niculae Badalau a lasant in scrisoarea…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD. Tudose ar urma sa faca parte din conducerea…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Sefa Laboratorului de expertize judiciare criminale din cadrul Centrului National de Expertize Judiciare al Ministerului Justitiei, Rodica Antoci, a castigat concursul privind ocuparea functiei de presedinte al Autoritatii Nationale de Integritate (ANI). Candidatura acesteia va fi inaintata sefului…

- "A expirat interimatul doamnei Beatrice Rancea si a fost numit un alt interimar in persoana domnului Stefan Ignat, pana la concursul care va avea loc la primavara. Nu-i nici un motiv. E o chestiune normala, tehnica. N-are nicio legatura cu vreun repros sau cu vreo imputare care sa tina de altceva…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.

- Premierul Tudose l-a numit in fruntea OSIM pe liderul TSD Giurgiu, Ionut Barbu. decizia privind numirea acestuia in funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci a fost publicata in Monitorul Oficial de joi. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Este…

- Doi parlamentari au reusit contraperformanta sa nu aiba nici macar o inițiativa legislativa, in ultimul an de zile, scrie cotidianul national Jurnalul.Fost premier al Guvernului Romaniei, Victor Ponta, in prezent deputat neafiliat, și fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, sunt singurii…

