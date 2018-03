Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a venit cu dezvaluiri, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Fostul ministru sustine ca regreta ca atentia tuturor este orientata catre candidaturi si spune ca punctul central al Congresului va fi discutarea si adoptarea unui document programatic…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca au fost validate toate candidaturile depuse pentru congres si a tinut sa precizeze ca el il va propune pe Niculae Badalau pentru functia de presedinte al Consiliului National.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Potrivit listei oficiale, pentru functia de presedinte executiv si-au depus candidaturile Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu si Viorica Dancila. De asemenea, pentru functia de secretar general si-au depus candidatura Marian Neascu si Codrin Stefanescu. Pentru functiile de vicepresedinti, pentru…

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- Din partea organizatiei de Bucuresti au fost înaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita, scrie Mediafax. Nume sigure sunt si cele are reprezentantilor regiunii Oltenia, Sud-Vest. Organizatiile PSD din Olt, Mehedinti si Dolj si-au aratat sprijinul pentru Lia Olguta Vasilescu…

- Conform unor surse DC News, Daniel Florea, primarul de la Sectorul 5, și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte pentru București-llfov. De asemenea, senatorul Adrian Țuțuianu și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte in regiunea Sud - Muntenia. Presedintele…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Nicolae Banicioiu iși depune candidatura pentru președinte executiv al PSD. Potrivit unor surse, acesta ar urma sa iși depuna candidatura la partid. Banicioiu face parte dintre actualii vicepreședinți ai PSD și un contestatar al lui Liviu Dragnea. Se contureaza, astfel, o aripa anti in interiorul partidului. …

- Au aparut primele nume de posibili viitori vicepresedinti ai PSD, potrivit Digi24. Ieri, conducerea PSD a decis modificarea modului de alegere al vicepresedintilor, precum si numarul acestora. De la 12 vicepresedinti, incepand de sambata vor fi 16: opt barbati si opt femei.Regiunea Sud Est…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea nu mai vrea sa fie reconfirmat in funcție, la Congres. ”Parerea generala a fost ca nu e nevoie de asta”, a spus acesta, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național de luni. Intre timp, majoritatea organizațiilor județene au transmis rezoluții de susținere pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca inca nu s-a hotarat daca va candida pentru o functie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie. "In PSD cea mai importanta functie e aceea de membru. Am facut parte din echipa de campanie din 2016. Pana nu exista…

- Președintele executiv al PSD a confirmat problemele pe care Gabriela Firea le-a prezentat, in privința activitații sale de la Primaria București."Bețe in roate ce inseamna? Eu sunt convins ca le rezolvam daca dansa va face intervenția. Domnii miniștri informeaza premierul daca un secretar…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare “intr-un timp rezonaibil”, spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Cele 400 de autobuze care urmeaza sa intre in flota RATB vor ajunge in Romania, de la compania turceasca Otokar, printr-o firma subcontractoare. Acționarii acesteia au legaturi cu avocatul “tradițional” al lui Sebastian Ghița. Mai mult, societatea romaneasca se afla pe lista de creditori ai S.C. Asesoft…

- Liviu Dragnea este impins de colegii de partid sa-si asume rolul de candidat la prezidentiale. I se cere liderului PSD sa anunte acest lucru cat mai repede, chiar la viitorul Congresul organizat la inceputul lunii martie. Ideea nu il incanta insa pe seful PSD. „Congresul ar trebui sa stabileasca si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat ca va pleda pentru o "solutie echilibrata" in cadrul sedintei de luni a Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, exprimandu-si, totodata, speranta ca la finalul reuniunii se va iesi cu "un Guvern si cu un partid solid".…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei judetene a partidului, si senatorul Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita, au venit...

- Presedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca va participa luni la sedinta Comitetului Executiv National, iar mandatul pe care il are la aceasta intalnire este unul de pace si unitate. “Particip astazi la CExN, toti liderii judeteni participa la aceasta sedinta, si merg…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata"…

- Presedintele executiv PSD, Niculae Badalau, spune ca in sedinta de luni a Comitetului Executiv National trebuie sa se decida cine pleaca - premierul Mihai Tudose sau ministrul de Interne, Carmen Dan. "Este clar ca unul dintre ei trebuie sa plece", a afirmat Badalau, duminica seara, la Antena 3. Presedintele…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- "Nu cred ca ar fi vrut s-o faca. Ceea ce pot sa spun cu certitudine este ca domnul Badalau urmareste organizatiile politice la nivel national de mai multa vreme, in special de la inceperea guvernarii PSD, la inceputul anului 2017. Si, probabil, a vrut sa-si manifeste un act de ingrijorare fata de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, propune in proiectul sau politic pentru 2018 punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a social-democratilor, intrunirea saptamanala a Biroului Permanent si prezentarea de catre premier a unui raport de activitate anual…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Demisia Doinei Pana a generat in interiorul PSD o dezbatere despre comasarea ministerelor Mediului si Apelor, dar si despre oportunitatea unei restructurari mai ample a Executivului cu aceasta ocazie. Premierul Mihai Tudose a anuntat, in interiorul partidului, ca doreste restructurarea Guvernului. Presedintele…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Mihai Tudose a anunțat inca de anul trecut ca va incepe o analiza a miniștrilor și potrivit unor surse politice este nemulțumit de numarul mare de ministere, dorindu-și o comasare a unora dintre ele. In momentul de fața Executivul este format din premier, 3 vicepremieri dintre care unul fara portofoliu,…