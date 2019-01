Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite l-au criticat din nou pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, sambata, facand apel sambata la formarea unui nou Guvern in Venezuela, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…

- Parlamentul venezuelean, controlat de opozitie, a declarat sambata nelegitim, intr-un vot simbolic, noul mandat al presedintelui Nicolas Maduro care urmeaza sa inceapa la 10 ianuarie, relateaza AFP. Nicolas Maduro, in varsta de 56 de ani, a fost reales la 20 mai pentru inca un mandat de sase ani in…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP.

- Peste un milion de venezueleni au ajuns in Columbia in primele noua luni ale lui 2018, fugind din tara lor in criza, in timp ce 676.000 au plecat spre alte state, a anuntat miercuri Autoritatea pentru migratie columbiana, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Intre lunile ianuarie si septembrie 2018,…

- "Intre lunile ianuarie si septembrie 2018, peste un milion de venezueleni au intrat pe teritoriul columbian, in timp ce peste 676.000 au plecat spre tari terte, in principal Ecuador, Peru, Chile, SUA si Mexic", a precizat Migracion Colombia intr-un comunicat. Exista peste 1,032 milioane de venezueleni…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala. Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas…