- Doua avioane cu personal tehnic-militar din Rusia au sosit in Venezuela, a anuntat sambata presedintele in exercitiu venezuelean Nicolas Maduro, care saptamana aceasta a efectuat o vizita la Moscova in cadrul careia s-a intalnit cu seful statului rus Vladimir Putin, informeaza agentia de presa RIA…

- Rusia si Ucraina, pentru un tranzit fara întrerupere al gazelor catre UE pâna în anul 2020, nu vor trebui sa încheie un nou contract de livrare a gazelor, a anuntat duminica o sursa din cadrul sectorului energetic european, scrie Rador, citând Tass. "Kievul,…

- SUA au anuntat miercuri ca au aprobat vânzarea a 32 de avioane stealth de ultima generatie F-35 catre Polonia, în suma de 6,5 miliarde de dolari. Tranzactia ar putea alimenta tensiunile cu Moscova.

Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters.

- Cei 24 de marinari capturați de Rusia in urma incidentului din stramtoarea Kerci de la sfarșitul anului trecut, regizorul Oleg Sențov, dar și alți zece ucraineni ținuți captivi la Moscova vor ajunge astazi acasa in urma unui schimb de prizonieri dintre Rusia și Ucraina.

- Doua avioane avand la bord prizonieri ucraineni si rusi, selectati in cadrul unui schimb de acest tip intre cele doua tari, au decolat sambata din Kiev, respectiv Moscova, au declarat pentru AFP autoritati din cele doua tari, potrivit Agerpres. "Avionul cu rusi a decolat cu destinatia Moscova", a…

Inventam amenintari ca sa avem la ce riposta. Cam asa s-ar rezuma logica presedintelui rus, Vladimir Putin a declarat ca "Moscova trebuie sa reactioneze la rachetele de croaziera, pe care americanii le-ar putea lansa din Romania, ori din Polonia". Aflat la Helsinki, Vladimir Putin a amintit ca Pentagonul…

Președintele Vladimir Putin a spus miercuri ca Statele Unite se afla în poziția de a desfașura o noua racheta de croaziera cu lansare terestra în România si Polonia, un scenariu pe care îl considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.