- Aleksandr Jilnikov, 45 de ani, s-a intalnit ultima oara cu avocatul sau la 30 mai pentru a face o plangere cu privire la conditiile de detentie, conform centrului Viasna de aparare a drepturilor omului. La scurt timp dupa aceea, el a fost executat, indica Viasna, precizand ca a aflat despre aplicarea…

- Consiliul Europei indeamna toate forțele politice din Republica Moldova sa respecte procesul democratic, sa actioneze in mod responsabil și calm. "Problemele politice ar trebui dezbatute și soluționate de reprezentanții aleși in mod democratic in Parlament.

- Trump a cerut unei instante de apel sa anuleze decizia unui judecator care a refuzat miercuri sa interzica bancilor colaborarea cu Camera Reprezentantilor. Doua comisii ale acestei camere a Congresului SUA au emis luna trecuta citatii prin care solicitau institutiilor financiare informatii despre…

- Germania este "din ce in ce mai ingrijorata" cu privire la deteriorarea libertatilor politice in Hong Kong, a declarat Ministerul de Externe dupa ce Berlinul a acordat statutul de refugiat pentru doi activisti din Hong Kong, informeaza joi DPA potrivit Agerpres. "In general, evaluam situatia…

- Senatul Statului New York a adoptat miercuri o initiativa legislativa care autorizeaza administratia fiscala locala sa comunice Congresului american o parte din declaratiile de impozit ale lui Donald Trump, ocolind astfel refuzul presedintelui republican, relateaza AFP. Textul, care constituie…

- "Nu intram in jocuri electorale nici macar daca ele vin de la colegi din PES! Acea pozitie afisata ieri pe site-ul PES nu este statutara, ci reflecta mai degraba o declaratie politica in context electoral. In realitate, situatia PSD nu a fost discutata in cadrul intalnirii PES. Este trist ca propaganda…

- Franța avertizeaza Iranul cu privire la faptul ca eforturile depuse de Europa pentru salvarea acordului nuclear nu reprezinta un "cec in alb" pentru ca Teheranul sa incalce drepturile omului, informeaza Reuters, potrivit mediafax Avertismentul vine in contextul in care avocata Nasrin Sotoudeh,…

- Documentul cuprinde proiecte in valoare de peste 12,8 miliarde de dolari privind construirea de locuinte pentru militari, facilitati pentru stocarea materialelor periculoase, debarcadere si aeroporturi sau renovarea de institutii de invatamant.Suma totala alocata acestor proiecte este de…