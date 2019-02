Stiri pe aceeasi tema

- ''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie? In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va trebui foarte probabil sa-si amane iesirea din Uniunea Europeana sau sa anuleze notificarea privind retragerea sa din blocul comunitar ''pentru moment'' daca...

- Statele Unite si Marea Britanie se apropie de finalizarea unui acord privind traficul aerian care le va permite companiilor aeriene britanice sa isi continue activitatile in mod normal post-Brexit, afirma surse citate de cotidianul Financial Times, citeaza mediafax.ro.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, conform mediafax. "Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…

- Textul urmeaza insa sa fie aprobat de catre ambasadorii Celor 27, reuniti joi la Bruxelles, iar poi de catre sefii de stat si de guverne, intr-un consiliu extraordinar, duminica. Reuters - care precizeaza ca a putut sa consulte textul - prezinta in continuare principalele puncte: Cele…

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager a declarat…

- Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, a declarat joi ca este mulțumit de elementele de baza ale acordului de Brexit negociat de UE cu Marea Britanie, menționand drepturile cetațenilor și chestiunea frontierei intre Irlanda și regiunea britanica Irlanda de Nord, informeaza Reuters,…