- Primul senator de culoare din istoria Republicii Italiene, Tony Iwobi, a fost ales din partea Ligii Nordului, partidul de extrema dreapta si antiimigratie, transmite AFP. 'Dragi prieteni, cu mare emotie va anunt ca am fost ales senator al Republicii. Dupa mai mult de 25 de ani de batalii in…

- Liderul PSD Buzau, Marcel Ciolacu anunța ca nu va candida la nicio funcție, la Congresul Extraordinar din 10 martie și ca il susține pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte pe regiunea Sud-Est. Conducerea PSD a decis, luni, in Comitetul Executiv Național, ca la Congresul Extraordinar de sambata…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Un numar total de 282 de deputati au votat in favoarea initiativei, in timp ce numarul minim necesar era de 226. Proiectul a fost pregatit de presedintie si ar urma sa mai fie supus unor amendamente substantiale. Presedintele Petro Porosenko a salutat imediat aceasta decizie. 'Fac apel la…

- Gabriel Torje le-a cerut suporterilor sa dovedeasca faptul ca sloganul "caine pana la moarte" nu e doar o metafora, in incercarea de a-i face pe acestia sa fie langa echipa si in meciurile din play-out. PROGRAM PLAY-OFF LIGA 1. Cand se joaca "dubla" FCSB - CFR CLUJ. Vezi tintarul celor 10…

- Nationala de handbal masculin a avut un inceput de an cu multe sperante, o parte dintre acestea fiind alimentate si de revenirea lui Alexandru Simicu (St. Raphael) nla lot dupa o pauza de aproape 4 ani. Din pacate, interul stanga s-a accidentat grav zilele trecute, la meciul de campionat cu Cesson…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceata seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in strada.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Fostul premier Victor Ponta precizeaza, marti, intr-o postare pe Facebook, ca se implinesc opt ani de cand a fost ales presedinte al PSD, criticand modul in care este condusa acum formatiunea, si sustine ca regreta faptul ca de peste un an PSD are cea mai haotica si incompetenta guvernare din istoria…

- Facebook la prima vedere pare bine intentionat si totdeauna in folosul utilizatorilor dar, potrivit specialistilor, nu-i chiar asa. Vorbim de o noua aplicatie de mobil care ascunde practic altceva, aduna datele personale daca urmeaza pasii de indrumare din optiunea Mobile Data.

- Clubul Kiwanis deruleaza, in perioada 1 decembrie 2017 – 31 mai 2019, proiectul ”Lupta impotriva drogurilor”. Coordonatorul este din Norvegia, iar parteneri sunt ONG-uri, școli și universitați din Malta, Italia și Romania (Colegiul Național ”Ienachița Vacarescu” Targoviște). Scopul proiectului consta…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a declarat ca este posibil ca softul sa fie obligatoriu pentru companiile de tehnologie.Rudd va vizita SUA unde se va intalni cu companii de tehnologie pentru a discuta ideea, precum si alte eforturi de a stopa extremismul.Mii de ore…

- Dupa ce a nemultumit publicatiile partenere retrogradand prioritatea acestora la afisare in News Feed, Facebook face o miscare in directia opusa, introducand in tab-ul Watch din aplicatia pentru mobil o sectiune dedicata stirilor de ultim moment. Facebook nu precizeaza cand va fi disponibila noua lista…

- Parintele Damaschin, pe care toata lumea il cunoaste, continua sa faca minuni pentru copiii aflati in dificultate. El incearca sa atraga atentia asupra celor care se zbat pentru creste, pentru a trai, pentru a se ridica. Bineinteles, oricine doreste poate sa intinda o mana de ajutor, fiind convins ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra…

- Compania de Transport Public Iași a facut publice imaginile cu momentul injunghierii tanarului de 16 ani intr-un autobuz. Adolescentul, care scuipa cozi de semințe in mijlocul de transport in comun, a fost ranit cu un briceag de un barbat de 46 de ani. Radu Ciocan a fost arestat și este acuzat de lovire,…

- „Va invit, stimați concitadini actanți in cultura timișoreana, la prima dintre aceste intalniri, dedicata dv. Ea va avea loc luni, 05.02.2018, de la ora 17.00, in Sala de Consiliu a Primariei Timișoara. Scopul acestei intalniri este informarea participanților asupra proiectului ca și conținut și…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Un om de afaceri francez, lupta de cinci ani in instanta sa-și recupereze investitiile, dar justitia moldoveneasca bate pasul pe loc si respinge argumentele investitorului francez. Acesta a facut cunoștința cu o moldoveanca și a scris toata afacerea pe ea. Iar aceasta, dupa ce a primit toate cele necesare,…

- Traian Berbeceanu, polițistul retinut si apoi arestat in urma unei anchete a DIICOT, i-a dat pe o rețea de socializare sfaturi de viața fiului sau. Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, i-a spus fiului sau ca nu trebuie sa iși aranjeze cu atenție…

- La putin timp dupa ce a petrecut Anul Nou in Ucraina, Porosenko si zece dintre apropiatii si amicii sai au plecat pentru sapte zile in vacanta pe o insula privata in arhipelagul Maldive, s-a anuntat pe 18 ianuarie la o emisiune difuzata de televiziunea ucraineana Skhemi.La doua saptamani…

- Directorul Liceului de Arte „Constantin Brailoiu” este o persoana extrem de apreciata de catre colegii sai profesori! De ziua sa, Ana-Daria Ionescu Haidau, director al Liceului de Arte din Targu Jiu, a fost surprinsa de catre colegi cu un tort, șampanie și flori. Surpriza a fost una neașteptata, iar…

- Facebook a inventat propria unitate de masurare a timpului, numita „flick”, menita sa-i ajute pe cei care lucreaza in domeniul audio și video digital sa imparta cadrele intr-un mod mai ușor.

- O noua lovitura primita in randul Politiei Romane, dupa ce tanara Alina Cosovliu a pierdut lupta cu cancerul. O alta politista a fost diagnosticata cu cancer la creier si are nevoie de ajutor pentru a lupta cu temuta boala. Elena Cernica, o politista de 30 de ani, mama a doi copii, a fost…

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu…

- Primaria municipiului Slatina anunta lansarea site-ului "ww.slatina650.ro", parte componenta a actiunilor din cadrul manifestarilor ce vor marca in acest an implinirea a 650 de ani de atestare documentara a orasului, eveniment ce va fi sarbatorit in cadrul celei de-a doua editii a "Galei Laureatilor"…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Compania Ericsson va angaja, pana la finalul lunii martie, 100 de romani care sa lucreze intr-un hub din Bucuresti si care sa deservi piete din Europa, inclusiv Ucraina si Rusia. "Ne asteptam sa construim o unitate operationala foarte solida la inceputul acestui an. Scopul final este ca unitatea…

- Un șef de la Pentagon propune ca luptatorii ISIS sa fie batuți cu lopata daca nu se predau. Declarația care a starnit controverse a fost facuta int-o postare pe Facebook de John WayneTroxell, un consilier de rang inalt al șefului Statului Major al Armatei Statelor Unite. Troxell, a scris marți ca ISIS…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- Allview, compania care a lansat primul smartphone sub brand romanesc, scoate pe piata a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, ce promite „o interfata noua si acces mai rapid la functiile telefonului mobil”, potrivit unui comunicat din partea companiei. AVI este primul asistent digital…

- Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa sarbatorile de iarna. Organizatorii transmit același mesaj guvernanților: retragerea modificarilor legilor justiției. Protestele din fața sediului PSD Sibiu au fost reluate dupa ce organizatorii au anunțat suspendarea acțiunilor pentru perioada…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, intr-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre lupta anticorupție, despre felul in care este ea perceputa aceasta lupta de oamenii de buna-credința care nu cunosc jocurile din spatele cortinei, dar și despre unii dintre protagoniștii acestei…

- ”Anul care tocmai se incheie este anul umilinței pentru toți cei care au terminat studiile politice. Cu un efort conjugat și in deplin consens, stanga și dreapta au reușit sa-i amețeasca și sa-i determine sa-și caute alte slujbe! Nu cred ca mai exista cineva capabil sa ințeleaga ce se petrece, care…

- El a spus ca "s-a nascut Republica pe Deplin Confuza Romania, de rit monarhic și cu apucaturi totalitare. Aceia care au studiat științe politice și care doresc sa aprofundeze acest domeniu, vor avea sigur succes cu teme din ocultism, ghicit in bobi, tehnici de folosire a globului de cristal și spiritism.…

- Fostul Combinat de Celuloza si Hartie, actualmente CELROM, a fost cea mai mare fabrica de carton ondulat din Oltenia si o perla a industriei mehedintene, iar dupa 1989 aici s-a dat o batalie la baioneta pentru fiecare actiune.

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, potrivit agerpres. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor…

- "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele ! Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca nici mai mult nici mai putin folosirea institutiilor statului in lupta politica, in timpul mandatului meu. Gresit ! Eu nu am folosit niciodata institutiile statului in lupta…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa sesizeze CCR, Comisia de la Venetia, dar si pe presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii nr. 303/2004, Statutul judecatorilor si procurorilor. Acestia cer "adresarea unei solicitari…

- Coalitia PSD-ALDE pare a fi zilele acestea in centrul unor atacuri fara precedent. Politicieni, analisti, mai nou si jurnalisti, au criticat dur amendamentele depuse de parlamentari, alaturi de UDMR. Jurnalista Sorina Matei a facut pe Facebook o analiza dura si sustine ca amendamentele nu se regasesc…

- "Am participat acum doua luni, impreuna cu PNL si USR, la sedinta de constituire a Comisiei speciale privind legile justitiei.Am fost, impreuna cu Robert Turcescu, la aceasta sedinta convocata de PSD. Am cerut, alaturi de celelalte partide de opoziție, sa nu se constituie o astfel de comisie…

- Președintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, susține intr-o postare pe Facebook ca actiunea de duminica a liderilor opozitiei, care au mers la protestele de la Guvern, a fost organizata "pentru a-i face revenirea in viata politica a indecisului Dacian Ciolos", iar PMP nu a fost acolo pentru…

- Publicața New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din Romania. "Lupta impotriva coruptiei din Romania arata astfel: o crestere cu 50% a inculparilor in ultimii cinci ani, o rata a condamnarii de 92% si o represiune nemiloasa, aparent fara rival in alta parte a Europei",…