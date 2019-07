Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania isi va desemna sambata, in cadrul Congresului partidului, candidatul la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi regasindu-se si modificarea Statutului formatiunii, astfel incat presedintele USR sa fie ales de toti membrii. Congresul USR, la care vor participa 500 de delegati,…

- Congresul USR, la care vor participa 500 de delegati, va avea loc sambata, incepand cu ora 10.30, la Teatrul National Bucuresti. In cursa interna pentru a fi desemnat candidat la prezidentiale s-au inscris Dan Barna, Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu si Dumitru Stanca. "In primul rand,…

- Uniunea Salvati Romania isi va desemna sambata, in cadrul Congresului partidului, candidatul la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi regasindu-se si modificarea Statutului formatiunii, astfel incat presedintele USR sa fie ales de toti membrii. Congresul USR, la care vor participa 500 de delegati,…

- Negocierile cu PLUS sunt destul de „sterile", motiv pentru care cei din PLUS vor fi pusi in fata faptului implinit, chiar daca Dacian Ciolos anunta recent ca ar putea candida la prezidentiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul dupa alegerile parlamentare din 2020. Pe 13 iulie, Congresul USR trebuie…

- Candidatul Uniunii Salvați Romania (USR) la alegerile prezidențiale va fi supus la vot „foarte probabil” la congresul partidului de pe 13 iulie. Asta a declarat președintele formațiunii politice, Dan Barna, care a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem. Barna a menționat ca Alianța USR-PLUS…

- El a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem, iar Alianta USR-PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, dar a aratat ca, mai intai, Congresul USR va valida candidatul din partea formatiunii, ca parte a unui mecanism intern. "Am avut si la acest sfarsit de saptamana o runda de…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- USR va discuta, sambata, in ședința Comitetului politic de la Braila, inființarea comisiei de negociere cu PLUS pentru desemnarea prezidențiabilului. USR urmeaza sa stabileasca și cine va face parte din acest for, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citește și: SURPRIZA TOTALA Meteorologii…