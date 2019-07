Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile cu PLUS sunt destul de „sterile", motiv pentru care cei din PLUS vor fi pusi in fata faptului implinit, chiar daca Dacian Ciolos anunta recent ca ar putea candida la prezidentiale. La schimb, PLUS ar putea da premierul dupa alegerile parlamentare din 2020. Pe 13 iulie, Congresul USR trebuie…

- Candidatul Uniunii Salvați Romania (USR) la alegerile prezidențiale va fi supus la vot „foarte probabil” la congresul partidului de pe 13 iulie. Asta a declarat președintele formațiunii politice, Dan Barna, care a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem. Barna a menționat ca Alianța USR-PLUS…

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…

- Liderul USR Dan Barna a anuntat, sambata, ca in continuare, USR si PLUS negociaza alianta care sa se prelungeasca si la urmatoarele alegeri, si urmeaza sa se stabileasca tandemul care cuprinde candidatul la prezidentiale si premierul. O decizie se doreste a fi luata cat mai repede, mai ales ca USR va…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca alianta USR-PLUS isi doreste „categoric” sa il invinga pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna. Barna a spus, de asemenea, ca trebuie accentuata integrarea cu PLUS, fiind doua partide cu „culturi organizationale…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Comitetul Politic al USR va decide azi componenta delegatiei care va negocia cu PLUS extinderea aliantei dintre cele doua partide si pentru alegerile prezidentiale, locale si parlamentare, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Miza: in ce masura comisia va fi dominata de „locotenentii” taberei Barna-Ghinea,…

- Klaus Iohannis conduce autoritar în intențiile românilor privind alegerile prezidențiale din toamna acestui an, urmat de Calin Popescu Tariceanu, potrivit celui mai recent Barometru de opinie publica al Academiei Române realizat de INSCOP Research.