Campania interna USR, care a facut valuri in spațiul public, va avea punctul culminant in orașul de pe Bega. Uniunea Salvați Romania iși va alege noul Birou Național, organul de conducere care va dicta direcția partidului pentru urmatorii 4 ani. Locația evenimentului a fost stabilita in urma unui concurs intern intre filiale, caștigatoare fiind filiala […]