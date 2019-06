Congres PSD/Teodorovici: Este un moment de răscruce în partid; dorim cu toţii o schimbare Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, dupa Congres, ca este un moment de rascruce in partid, precizand ca toata lumea doreste o schimbare, dar unii nu au avut curaj sa spuna, altii nu stiu ce inseamna acest lucru, iar "unii spun ca isi doresc schimbarea ca sa fie doar o schimbare". "Dorim (schimbarea modului de conducere a PSD - n.r.) asta cu totii, unii poate mai putin am avut curaj sa spunem asta uneori, unii poate nu stim ce inseamna aceasta schimbare, unii spun ca isi doresc schimbarea doar ca sa fie o schimbare, dar este ceea ce doresc oamenii. E simplu, cobori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

