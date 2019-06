Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici a fost ales președinte Executiv al PSD, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului si modificarile la statut. Cei patru…

- „Stand up (for the champions)” a rasunat în Sala Palatului din București în momentul în care a intrat președintele interimar PSD Viorica Dancila, care candideaza sâmbata pentru șefia deplina a partidului. Viorica Dancila a facut și o baie de multime, iar în…

- Referitor la prezidentiabil, Codrin Stefanescu a anuntat ca Olguta Vasilescu, Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici si Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate in interiorul PSD. Candidatul partidului la prezidentiale va ajunge in turul doi, a precizat fostul secretar general al PSD.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae si-a anuntat, joi, colegii, in sedinta CExN, ca ar dori sa candideze la functia de presedinte al Romaniei, au precizat surse din PSD. Marian Oprisans a confirmat, dupa incheierea sedintei, aceasta intentie a senatorului pSD. El a spus ca Serban Nicolae este un lider "cu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța, vineri, ca “grupul de intelectuali” din PSD, din care susține ca face parte și el, se pregatește sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru funcția de vicepreședinte. “Eu cred ca voi candida la Congres, așa cum cred…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, le ia apararea lui Codrin Stefanescu si Lia Olguta Vasilescu, spunand ca se incearca mazilirea acestora din interior de catre „gasca aia de #serviciu” care vrea sa-l puna si pe Victor Ponta presedinte la Camera Deputatilor.