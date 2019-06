Europarlamentarul Rovana Plumb a exprimat, sambata, convingerea ca Viorica Dancila va fi un lider foarte bun si sub conducerea acesteia, PSD isi va recapata credibilitatea in fata cetatenilor.



"Eu o cunosc pe doamna presedinte de 20 de ani, sunt convinsa ca PSD sub conducerea doamnei presedinte Dancila si a intregii echipe de conducere isi va recapata credibilitatea in fata cetatenilor (...). Cu siguranta va fi un lider foarte bun", a spus Rovana Plumb.



Intrebata de jurnalisti daca Dancila va fi un lider al PSD mai bun decat Liviu Dragnea, Rovana Plumb a spus ca fiecare…