Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a declarat, sambata, in urma votului final de la Congresul PSD, ca va candida cu siguranta la alegerile prezidentiale, "intr-un fel sau altul".



"In niciun caz nu ma voi razgandi. Voi merge mai departe. Mai urmeaza un congres la sfarsitul lunii iulie sau inceputul lunii august si vom vedea atunci ce se intampla. Daca nu voi fi sustinut, voi anunta la momentul respectiv ce voi face mai departe. Eu am spus ca voi candida si voi candida cu siguranta, intr-un fel sau altul. (...) Ce inseamna sprijinul PSD pana la urma? PSD pentru mine nu este…