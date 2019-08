Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a criticat dur, sambata, la Congresul partidului, PNL si USR, sustinand ca aceste doua formatiuni politice "nu sunt in stare sa faca nimic". "Vreau sa va intreb retoric, desigur, daca vedeti un alt partid in stare sa faca ordine in aceasta tara,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Congresul partidului, ca social-democratii sunt pregatiti sa dea Romaniei prima femeie presedinte. "Romanii nu mai au rabdare. Ei asteapta de prea mult timp un presedinte muncitor si implicat. Un presedinte al tuturor romanilor.…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD a declarat, in Congresul PSD, ca PSD va castiga alegerile prezidentiale, si a adus un elogiu liderului PSD, Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale. "Un lider cinstit, onest, corect si demn", a caracterizat-o secretarul general al PSD pe cea care va reprezenta…

- "Suntem un partid puternic, iar acest lucru nu poate fi contestat nici macar de adversarii nostri. Avem o calitate care ii sperie pe toti. Stim sa guvernam pentru oameni si asta vom face in continuare. Am crescut pensii, salarii, am sustinut programe de sprijin pentru familii, am creat un mediu de…

- Mai mult, senatorul liberal, care a fost și președinte al Comisiei de Aparare, Ordine Publica și Siguranța Naționala, lasa de ințeles ca știe multe detalii din acel raport insa, fiind secretizat, nu le poate face publice. In acest context, Vela ii solicita ministrului Mihai Fifor desecretizarea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca numirea lui Mircea Geoana intr-o functie de conducere in cadrul NATO este "un atu extraordinar" pentru Romania, dar si o recunosatere a eforturilor pe care tara noastra le-a facut in ultimii ani ca membru al acestei aliante militare.

- In total, 8 demnitari ar fi vizați de remaniere, printre care și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate…

- Legea pensiilor a trecut de Parlament si asteapta promulgarea de la Klaus Iohannis. "Stimati colegi din opozitie, incetati sa mai catalogati Legea pensiilor ca fiind o «pomana electorala»! Incetati sa-i mai jigniti pe pensionari! Incetati sa-i mai considerati «asistati sociali» pe cei care au muncit…