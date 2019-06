Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.”Știu ca abia acum incep…

- Premierul Viorica Dancila i-a intrebat sambata, la Congresul PSD, pe primarii social-democrați, daca mai exista vreo localitate in Romania fara proiecte finanțate din PNDL, program pus pe picioare de Liviu Dragnea, și a menționat ca va continua Fondul de Dezvoltare și Investiții, un alt proiect inițiat…

- Eugen Teodorovici vrea sa candideze pentru postul de președinte executiv al partidului la Congresul de sambata, au declarat surse din PSD. Cu o zi inainte, Teodorovici anunțase ca renunța la candidatura. Social-democratul a luat decizia de a-și menține candidatura la a doua funcție din partid ca urmare…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Fostul premier si presedinte al PSD, Adrian Nastase, a scris, pe blogul personal, ca congresul PSD, din 29 iunie, fara o buna pregatire, risca sa sparga in bucati partidul si sa duca la o criza guvernamentala.

- Liderii PSD au votat, vineri, in Comitetul Executiv National, ca pe data de 29 iunie sa organizeze un Congres extraordinar, in care sa fie votat noul presedinte al formatiunii. Un Congres rapid a fost dorit de Viorica Dancila si de liderii PSD care o sustin. Mai multi lideri locali, in frunte cu seful…

- Social democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for, informeaza Agerpres.roEl a obtinut 172 de voturi pentru si 120 39; 39;impotriva 39; 39;.Liberala Raluca Turcan a obtinut 100 de voturi 39; 39;pentru 39; 39; si 192 contra, iar…