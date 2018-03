Congres PSD, Tariceanu: In ziua in care presedintele va anunta ca nu o revoca pe Kovesi isi va semna singur sentinta

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Ploiesti, ca nu crede ca o suspendare a presedintelui Klaus Iohannis trebuie avuta in vedere in cazul in care acesta nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Sa stiti ca aceasta posibilitate (de suspendare a presedintelui…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a ajuns, sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.

- Bilanțul Parchetului General pe anul 2017 va fi prezentat miercuri. Ministrul Justiției Tudorel Toader susține, potrivit unor publicații, ca nu se va prezenta la detalierea rezultatelor procurorilor din anul 2017. Ministrul Toader nu a fost prezent nici la bilanțul DNA sau DIICOT, direcțiile specializate…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie. Citeste si:…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a sosit, joi, in Romania pentru o serie de intalniri care vizeaza viitorul Romaniei in Uniune. Demnitarul european s-a intalnit deja cu liderul Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Oficialul se va intalni cu președintele Klaus Iohannis, cu președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- Intrebat daca este mulțumit despre activitatea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a raspuns ferm: "Da! Da!". Ce spune Dragnea despre miniștri La intrebarea unui jurnalist, daca este mulțumit și de miniștrii "necuvantatori, fara activitate vizibila", președintele PSD a raspuns: "Au fost…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii Constitutionale a Romaniei, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. "Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa care sunt prioritatile partidului pe care il conduce. In acest sens, Tariceanu sustine ca a facut o lista in 10 puncte."Pe zona economica ne vom afirma mereu intentia de interventie minima a statului…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, i-au transmis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, in care anunta programul audierilor din comisii și ii cer șefului statului sa stabileasca o ora pentru ceremonia de investitura. Scrisoarea transmisa…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, ”se face ca ploua” in privinta influentei nefaste a sistemului paralel de putere asupra justitiei, in loc sa ia atitudine.

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca va actiona in baza mandatului primit la Congres, care prevede sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, refuzand sa comenteze declaratiile lui Viorel Catarama, prim-vicepresedinte Sector 2.