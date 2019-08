Stiri pe aceeasi tema

- El si-a exprimat solidaritatea si sprijinul pentru PSD si pentru candidatura Vioricai Dancila la Presedintia Romaniei. "Aceste alegeri sunt importante pentru viitorul democratiei europene", a spus Stanisev El a amintit ca in trecut au existat dificultati in dialogul dintre PSD si PES, dar din iunie…

- Președintele PES, Serghei Stanișev, participa la Congresul PSD și a anunțat ca se incheie perioada in care PES și PSD au inghețat relațiile, asta datorita Vioricai Dancila. Stanisev a anunțat ca toți socialiștii europeni ii vor oferi sprijinul Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale.”Prima…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Noul secretar general al PSD, Mihai Fifor, spune ca partidul nu se dezice de fostul lider PSD, Liviu Dragnea. El s-a referit la decizia CCR privind completurile specializate din justitie si a aratat ca "este cutremurator" faptul ca acestea au trimis, ani de zile, oameni in spatele gratiilor, fara sa…

- Liderul PSD Dambovița, Rovana Plumb, a declarat, intrebata cum va conduce partidul Viorica Dancila, comparativ cu Liviu Dragnea, ca oamenii sunt diferiți și au un stil propriu de a conduce. Ea a precizat ca premierul va fi cu siguranța un lider bun al formațiunii.„Toți suntem oameni, dar suntem…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu si-a depus candidatura la sefia PSD, la Congresul din 29 iunie. Sunt patru candidati inscrisi in lupta pentru presedintia PSD. Astfel, presedintele interimar Viorica Dancila se va lupta, la Congres, cu senatorul Serban Nicolae, cu deputatul Liviu Plesoianu si cu senatorul…

- Liderul grupului senatorial PSD, Șerban Nicolae, iși va depune candidatura la sediul central pentru funcția de președinte al PSD la Congresul de sambata, au zis surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Șerban Nicolae devine, astfel, al treilea candidat pentru sefia PSD. Și-au depus deja candidaturile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital, scrie agerpres.ro. …