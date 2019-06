Congres PSD/ Şerban Nicolae: Votul de astăzi, poate cel mai important din ultimii ani Senatorul PSD Serban Nicolae, candidat la functia de presedinte al partidului, a declarat, sambata, ca votul pe care il vor da delegatii la Congres este cel mai important din ultimii ani, cu referire la faptul ca de el va depinde si rezultatul alegerilor prezidentiale din acest an. "Aceste alegeri de astazi nu sunt niste alegeri obisnuite. Votul pe care il dau delegatii la Congres este votul pe care il dati pentru fiecare din cei 100 sau 150 de colegi care sunt in tara si care nu au venit astazi alaturi de noi, dar care simt la fel ca noi. Alegerile de astazi sunt foarte importante pentru ca privesc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Si secretarul general va fi ales la Congres, nu prin CEx, asa cum se pare ca si-ar fi dorit Viorica Dancila. "E o decizie la care, contrar tuturor spuselor din ultimele zile, eu ma asteptam. Cum ma asteptam ca CEx sa nu blocheze functia de secretar general, pentru ca toata lumea era constienta…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa excluda doua persoane din cursa pentru presedintia partidului. Alegerile vor avea loc maine, in cadrul unui Congres extraordinar.CEx-ul i-a scos din cursa pe Ilie Rotaru si Catalin Stoichița. Astfel, raman in cursa Viorica…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae propune pedepse mai mari - intre 3 si 10 ani - pentru cei care voteaza de mai multe ori sau se folosesc de acte de identitate false. In acest sens, el a depus la Senat,...

- Senatorul PSD Serban Nicolae, care a lansat ideea fraudelor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a initiat un proiect de lege care majoreaza pedepsele pentru cei care fraudeaza votul, de la un maximum de pedepasa de 3 ani de inchisoare la 10 ani de detentie. Proiectul de lege a fost depus, luni,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae le-a spus marti parlamentarilor Opozitiei ca acestia "vor da socoteala pentru fraudele" de la alegerile europarlamentare din 26 mai, informeaza AGERPRES.Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere de familie! Liderul care și-a inclus matușa in schema…

- Serban Nicolae, liderul senatorilor PSD, afirma ca la alegerile europarlamentare ar fi avut loc fraude, avand in vedere numarul mare de voturi pe listele suplimentare (1,5 milioane), inclusiv in localitati izolate. Senatorul solicita eliminarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) din procesul…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, si-a anuntat, in sedinta Comitetului Executiv de joi, dorinta de a candida la Președinția Romaniei. Referitor la prezidențiabil, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Olguța Vasilescu, Liviu Pleșoianu, Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae și Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae lanseaza un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis, caruia ii reproșeaza ca „a impus un simulacru de referendum” pentru a „parazita” alegerile europarlamentare. Astfel, senatorul PSD anunța ca refuza „tentativa de frauda morala și așa-zisul buletin de vot pentru referendum”…