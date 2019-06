Serban Nicolae, candidat la functia de presedinte al PSD, a declarat, sambata, dupa ce a votat la Congresul partidului, ca PSD are nevoie sa regaseasca mesajul care l-a consacrat, anume acela "de partid de oameni cinstiti". "Suntem sub presiunea alegerilor prezidentiale. PSD are nevoie de un suflu puternic ca sa se regaseasca sa transmita mesajul care l-a consacrat, de partid de oameni cinstiti, de partid de oameni care traiesc din munca cinstita, carora le pasa de alti oameni si care vor demnitate pentru Romania si respect in orice parteneriat international. Daca mai lasam cinci ani Romania sa…