- LIVE TEXT: - Este PSD solutia cea mai buna pentru guvernarea Romaniei? Raspunsul este, cu siguranta, da. Iar sprijinul si sustinerea dvs imi dau puterea sa merg mai departe. - E timpul ca PSD sa demonstreze ca are forta sa raspunda corect asteptarilor din societate. Vom avea dezbateri…

- Viorica Dancila a ajuns, in urma cu putin timp, la Sala Palatului, acolo unde, la ora 11.00, va incepe Congresul extraordinar al PSD. "Nu am emotii, sunt pregatita. Am incredere in colegii mei", a declarat Viorica Dancila la intrarea in sala. Viorica Dancila a fost insotita de mai multi lideri…

- Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului si modificarile la statut. Pentru functia de presedinte al partidului candideaza Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu, Serban Nicolae si Liviu Plesoianu. La…

- Social-democratii se reunesc sambata in congres extraordinar, pentru a-si alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului…

- Daniel Suciu, Daniel Florea și Sorin Bota sunt candidații inscriși pentru funcția de președinte executiv. In acest context, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea ”Cine merita sa fie președinte executiv al partidului?, iar cititorii noștri l-au ales pe Daniel Suciu - 47,6% pe primul loc. Acesta…

- Sedinta Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat va avea loc de la ora 12.00, la sediul din Baneasa. La acest CEx, organizat cu o zi inainte de Congresul PSD, ar urma sa fie validate candidaturile la functiile de conducere. Printre cei care si-au depus candidatura pentru functia de…

- Principalii candidati la sefia PSD sunt: Viorica Dancila, Serban Nicolae si Ecaterina Andronescu. Dancila are de partea sa guvernarea, in timp ce rivalii sai au vechime in partid si o relatie foarte buna cu liderii din teritoriu. Pentru functia de presedinte executiv, lupta se va da intre vicepremierul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida…